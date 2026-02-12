रिटायर्ड नेवी कैप्टन और उनकी पत्नी को बेटे ने ही उतारा मौत के घाट! चाकू से किए वार

बेंगलुरु में एक रिटायर्ड नेवी कैप्टन और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने उनके ही बेटे को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे HAL पुलिस थाना क्षेत्र के विज्ञान नगर स्थित आदर्श विस्टा अपार्टमेंट के विला नंबर 112 में यह वारदात हुई.

पुलिस के अनुसार आदर्श विस्टा अपार्टमेंट में रहने वाले 60 वर्षीय नवीन चंद्र भट (रिटायर्ड नेवी कैप्टन) और उनकी 55 वर्षीय पत्नी डॉ. श्यामला भट (डेंटिस्ट) पर उनके 33 वर्षीय बेटे रोहन चंद्र भट ने कथित रूप से चाकू से हमला किया. दोनों को तुरंत इलाज के लिए मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां सुबह 8:15 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

प्राथमिक जांच में हत्या की वजह पारिवारिक विवाद

इस मामले में अपार्टमेंट निवासी और मणिपाल अस्पताल की डॉक्टर डॉ. माधवी नायर की शिकायत पर HAL थाने में रोहन चंद्र भट के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. प्राथमिक जांच में हत्या की वजह पारिवारिक विवाद बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटा रोहन चंद्र भट पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपना खुद का कोई बिजनेस भी करता है. हालांकि, विवाद की सटीक वजह जानने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है.

अमेरिका से बेंगलुरु आ रही मृतक दंपति की बेटी

पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी अमेरिका में रहने वाली मृतक दंपति की बेटी को भी दे दी है. फिलहाल दोनों शवों को बोरिंग अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है. दंपति की बेटी अब अमेरिका से बेंगलुरु आ रही है. उसके पहुंचने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा. पुलिस ने आरोपी बेटे रोहन चंद्र भट को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा. केस की तहकीकात के लिए पुलिस आरोपी को कस्टडी में लेने की मांग करेगी.

