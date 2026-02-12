हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAssam Politics: हिमंत बिस्वा सरमा के वीडियो पर नहीं थमा हल्ला, अब बदरुद्दीन अजमल हुए लाल, बोले- 'उन्हें तुरंत...'

Assam Politics: हिमंत बिस्वा सरमा के वीडियो पर नहीं थमा हल्ला, अब बदरुद्दीन अजमल हुए लाल, बोले- 'उन्हें तुरंत...'

Assam Politics: AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है. उन्होंने वायरल वीडियो को लेकर गिरफ्तारी और चुनाव लड़ने पर रोक की मांग की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 12 Feb 2026 07:22 AM (IST)
Preferred Sources

असम की राजनीति में एक वीडियो को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. एआईयूडीएफ (AIUDF) प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पिछले छह महीनों से एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत भरे बयान दिए जा रहे हैं. अजमल ने मांग की कि अदालत मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने से रोके और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए. उनका कहना है कि सरमा अपने पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं.

7 फरवरी को बीजेपी असम प्रदेश ने अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो के साथ पॉइंट ब्लैंक शॉट… कैप्शन लिखा गया था. वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा हाथ में बंदूक लिए हुए दिखते हैं. उनके सामने दो लोगों की तस्वीर नजर आती है. एक व्यक्ति सफेद बनियान और टोपी में है, जबकि दूसरे की लंबी दाढ़ी दिखाई देती है. वीडियो में सरमा निशाना साधते हैं और एक नकली गोली चलाते हैं, जो तस्वीर पर लगती हुई दिखाई जाती है. एक तस्वीर पर पाईजान लिखा है. पास में पाकिस्तान हाई कमीशन लिखा एक फ्रेम भी दिखता है. नीचे एक और ग्रुप फोटो नजर आती है, जो साफ नहीं दिख रही.

वीडियो में क्या मैसेज दिया गया?

गोली चलने के बाद मुख्यमंत्री का एक एआई जनरेटेड काउबॉय रूप दिखाया गया है. उसके ऊपर असमिया भाषा में जाति, माटी और भेटी लिखा है, जो उनका राजनीतिक नारा है. वीडियो में विदेशी मुक्त असम भी लिखा दिखाई देता है. इसके अलावा पाकिस्तान क्यों गए थे? जैसा सवाल भी दिखाया गया, जिसे कुछ लोग कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से जोड़कर देख रहे हैं. अंत में बांग्लादेशियों पर रहम नहीं किया जाएगा लिखा नजर आता है.

अजमल की प्रतिक्रिया

बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि इस तरह का वीडियो समाज में तनाव बढ़ा सकता है. उन्होंने इसे एक समुदाय के खिलाफ उकसाने वाला बताया. फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी और एआईयूडीएफ के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है.

Published at : 12 Feb 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
Assam Badruddin Ajmal HIMANTA BISWA SARMA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
दिल्ली NCR
नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फरलो वाली याचिका
नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फरलो वाली याचिका
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
क्रिकेट
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
America: Trump का 'टॉयलेट पेपर' पाकिस्तान ! | Pakistan News | International
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
दिल्ली NCR
नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फरलो वाली याचिका
नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फरलो वाली याचिका
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
क्रिकेट
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
बॉलीवुड
Border 2 Vs Mardaani 3 BO: बॉर्डर 2 या मर्दानी 3, बॉक्स ऑफिस की रेस में बुधवार को कौन निकला आगे? सनी और रानी की फिल्म का ऐसा रहा हाल
बॉर्डर 2 या मर्दानी 3, बॉक्स ऑफिस की रेस में बुधवार को कौन निकला आगे? सनी और रानी की फिल्म का ऐसा रहा हाल
राजस्थान
राजस्थान सरकार के बजट पर सचिन पायलट बोले- 'विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं'
राजस्थान सरकार के बजट पर सचिन पायलट बोले- 'विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं'
जनरल नॉलेज
Pakistan Education Board: भारत में CBSE तो पाकिस्तान में कौन-सा बोर्ड, वहां किस हिसाब से होते हैं एग्जाम?
भारत में CBSE तो पाकिस्तान में कौन-सा बोर्ड, वहां किस हिसाब से होते हैं एग्जाम?
Home Tips
Kitchen Cleaning Tips: ये हैं किचन के 5 कोने जिन्हें रोज देखते हैं लेकिन साफ नहीं करते, बनते हैं बीमारियों का घर
ये हैं किचन के 5 कोने जिन्हें रोज देखते हैं लेकिन साफ नहीं करते, बनते हैं बीमारियों का घर
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget