अपने ही पार्टी मेंबर को फंसाने के आरोप में यह कांग्रेस नेता गिरफ्तार, घर पर रखवाए बम और शराब

कांग्रेस के एक नेता को अपने ही दल के एक सदस्य को झूठे मामले में फंसाने के आरोप में रविवार (05 अक्टूबर, 2025) को वायनाड जिले के पुलपल्ली में गिरफ्तार किया गया है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी है. गिरफ्तार नेता पर आरोप है कि उसने अपने ही दल के एक सदस्य को फंसाने के लिए कथित रूप से उसके निवास स्थान पर विस्फोटक और शराब रखवाए.

गिरफ्तार नेता की पहचान अनीश मंबलिल (35) के रूप में हुई है, जो पुलपल्ली के निकट मुल्लनकोली पंचायत से कांग्रेस का नेता है. पुलिस के अनुसार, मंबलिल कई हफ्तों तक कर्नाटक के कुशलनगर में छिपा हुआ था, जिसे बाद में हिरासत में लिया गया. उसे रविवार को वायनाड लाया गया, जहां उसकी औपचारिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की गई.

20 पैकेट प्रतिबंधित शराब और 15 विस्फोटक जब्त

मामला 23 अगस्त का है, जब पुलिस ने ऑगस्टीन उर्फ ​​थंकाचन (54) को उसके घर से कर्नाटक से आयातित 20 पैकेट प्रतिबंधित शराब और 15 विस्फोटक जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया था. ऐसे विस्फोटक स्थानीय रूप से थोट्टा कहे जाते हैं, जिन्हें मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

ऑगस्टीन ने दावा किया कि किसी और ने विस्फोटक और शराब रखी थी, लेकिन शुरुआत में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. ऑगस्टीन एक कांग्रेसी नेता भी हैं. जांच से पता चला कि ऑगस्टीन को एक झूठे मामले में फंसाया गया था.

तस्करी की सूचना देने वाले ने की आत्महत्या

यह प्रतिबंधित सामग्री कथित तौर पर पुलपल्ली के मरक्कादावु निवासी प्रसाद पी.एस. ने पार्टी के भीतर गुटबाजी के चलते रखी थी. इसके बाद पुलिस ने प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में दायर एक रिपोर्ट के आधार पर ऑगस्टीन को रिहा कर दिया गया. पूछताछ के दौरान, प्रसाद ने कबूल किया कि मंबलिल के निर्देश पर ऑगस्टीन के घर पर विस्फोटक और शराब रखी गई थी. प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद, मंबलिल छिप गया.

इस घटना ने उस समय दुखद मोड़ ले लिया, जब मुलनकोल्ली ग्राम पंचायत के सदस्य जोस नेलेडैम ने ऑगस्टीन की रिहाई के कुछ दिनों बाद आत्महत्या कर ली, जिन्होंने कथित तौर पर पुलिस को तस्करी के सामान के बारे में सूचना दी थी.

