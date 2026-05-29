बिजली खर्च कम करने का मौका! पीएम सूर्य घर योजना में कैसे करें अप्लाई? यहां जानें पूरी जानकारी

हर महीने बढ़ता बिजली बिल लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है. खासकर गर्मियों में एसी, कूलर और पंखों के ज्यादा इस्तेमाल से बिजली का खर्च काफी बढ़ जाता है. ऐसे में केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों के लिए राहत लेकर आई है. इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सरकार सब्सिडी दे रही है, जिससे लोग अपना बिजली बिल कम कर सकते हैं.

इस योजना का मकसद लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और बिजली पर होने वाले खर्च को घटाना है. सोलर पैनल लगाने के बाद घर की जरूरत की बिजली खुद बनाई जा सकती है. सरकार का कहना है कि इससे हर महीने लगभग 300 यूनिट तक बिजली की जरूरत पूरी हो सकती है. कई घरों में बिजली बिल बहुत कम या पूरी तरह खत्म भी हो सकता है

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सोलर पैनल की औसत उम्र कितनी होती है?

सोलर पैनल की औसत उम्र करीब 25 साल मानी जाती है. यानी एक बार सिस्टम लगने के बाद लंबे समय तक फायदा मिलता है. अगर किसी घर का हर महीने बिजली बिल करीब 2000 रुपये आता है, तो सालभर में लगभग 24 हजार रुपये खर्च होते हैं. ऐसे में सोलर सिस्टम लगाकर बड़ी बचत की जा सकती है. अगर सोलर सिस्टम जरूरत से ज्यादा बिजली बनाता है, तो अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजा जा सकता है. इसके बदले उपभोक्ता को अतिरिक्त फायदा भी मिल सकता है.

अलग-अलग किलोवाट पर सब्सिडी

सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी भी दे रही है. 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर करीब 60 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलती है. वहीं 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले सिस्टम पर अधिकतम 78 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है. कुछ राज्यों में राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जा रही है. इसके अलावा कई सरकारी बैंक सोलर सिस्टम लगाने के लिए लोन की सुविधा भी दे रहे हैं.

योजना का लाभ लेने के लिए क्या करें?

योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. इसके लिए उपभोक्ता आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने बिजली कनेक्शन और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके बाद संबंधित बिजली कंपनी आगे की प्रक्रिया पूरी करती है. सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है.इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जिनके पास वैध बिजली कनेक्शन हो और घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की पर्याप्त जगह हो. किराए के मकान में रहने वाले लोगों को मकान मालिक की अनुमति लेनी होगी. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 तक देशभर में 26 लाख से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक इस संख्या को बढ़ाकर एक करोड़ घरों तक पहुंचाने का है.

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