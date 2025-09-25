प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (25 सितंबर) को ग्रेटर नोएडा में कहा कि हमारी सेनाएं स्वदेशी चाहती हैं. वे दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं. सेनाओं को अपने ही देश में बने हथियार और उपकरण चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि भारत में ही एक वाइब्रेंट डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहे हैं, इससे पुर्जे-पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप होगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया. उन्होंने इस दौरान कहा, ''आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं, उसमें से 55% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बनते हैं. यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा. यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम शुरू होने वाला है.''

उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर क्या बोले प्रधानमंत्री

पीएम मोदी ने कहा, ''मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि यूपी में निवेश कीजिए, यूपी में मैन्युफैक्चर कीजिए. यहां लाखों MSMEs का मजबूत नेटवर्क है, उनका सामर्थ्य इस्तेमाल कीजिए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं तैयार कीजिए. इसके लिए हर मदद के साथ यूपी सरकार और भारत सरकार आपके साथ है.''

'GST रिफॉर्म की वजह से हो रही बचत'

उन्होंने कहा, ''2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे कि बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट कभी संतुलित नहीं हो पाते थे. इसे संतुलित करना मुश्किल था. 2014 में 1,000 रुपये की शर्ट पर 117 रुपये टैक्स लगता था. 2017 में GST लागू होने के बाद टैक्स घटकर 50 रुपये हो गया. अब नेक्स जनरेशन GST रिफॉर्म के बाद 1,000 रुपये की शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स देना होगा.''

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा. हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, उन्हें भारत में बनाने होंगे. भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, जो सबको साथ लेकर चलते हैं, UPI, आधार, डिजिलॉकर, ONDC. ये सबको मौके दे रहे हैं, यानी सभी के लिए प्लेटफॉर्म, सभी के लिए प्रोग्रेस.''