दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई. इस दौरान एक बड़ा भू-राजनीतिक संकेत सामने आया. पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि रूस अब अमेरिका सहित कई देशों के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है. यह बयान ऐसे समय में आया है, जब दुनिया युद्ध खत्म होने की किसी ठोस दिशा की प्रतीक्षा कर रही है.

बैठक में पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यूक्रेन की स्थिति पर भारत हमेशा से गंभीर और संतुलित रुख रखता आया है. पुतिन के अनुसार, मॉस्को भारत के इस दृष्टिकोण को ईमानदारी से महत्व देता है और इसे एक सकारात्मक भूमिका के रूप में देखता है.

पुतिन की मोदी को प्रशंसा

बातचीत के दौरान पुतिन ने भारत–रूस संबंधों पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच भरोसा और सहयोग केवल ऐतिहासिक कारणों से मजबूत नहीं है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कई वर्षों में इन रिश्तों को नई ऊर्जा और नए विस्तार दिए हैं. रूसी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि दोनों देश अब पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर हाई-टेक विमानन, अंतरिक्ष इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई पीढ़ी की तकनीकों में साथ काम कर रहे हैं. उनके अनुसार, यह साझेदारी केवल कूटनीति नहीं बल्कि “असली प्रगति” का प्रतीक है.

यूक्रेन संकट पर पुतिन का अब तक का सबसे सीधा संकेत

इस मुलाकात में जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है, वह है पुतिन का यह स्वीकार करना कि रूस अमेरिका के साथ संवाद कर रहा है. इससे पहले कभी भी पुतिन ने भारत में बैठकर इतनी स्पष्टता से शांति प्रक्रिया का ज़िक्र नहीं किया था. भारत ने हमेशा यूक्रेन मामले में बातचीत और समाधान का रास्ता सुझाया है.

क्या युद्ध समाप्ति की राह खुल रही है?

भारत–रूस की यह मुलाकात केवल द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का संकेत नहीं देती, बल्कि यह भी बताती है कि यूक्रेन मुद्दे पर अब बड़े स्तर पर बातचीत की जमीन तैयार हो रही है. रूस का यह बयान भविष्य की शांति वार्ताओं का आधार बन सकता है. कई विशेषज्ञ इसे उस दिशा में पहला बड़ा इशारा मान रहे हैं, जहां कूटनीति अंततः युद्ध से अधिक प्रभावी साबित हो सकती है.

