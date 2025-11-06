'जंगलराज वाले खुद को मानते थे शहंशाह', अररिया में प्रधानमंत्री मोदी ने लालू परिवार पर कसा तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में महागठबंधन को पर निशाना साधा. पीएम मोदी ने गुरुवार (6 नवंबर) को जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में जंगलराज के लिए जिम्मेदारी ठहराया. उन्होंने कहा कि जंगलराज वाले खुद को आपका माई-बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''आज बिहार को विकसित बनाने के लिए पहले चरण का वोट पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर बिहार के अलग-अलग कोने से शानदार तस्वीरें आ रही हैं. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं. माताएं-बहनें-बेटियां वोट के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल रही हैं. बिहार के नौजवानों में भी अभूतपूर्व उत्साह है. मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं.''

जंगलराज को लेकर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ''आज मैं आपको आपके वोट की ताकत बताता हूं. आपके दादा-दादी, नाना-नानी के एक वोट ने बिहार को सामाजिक न्याय की भूमि बनाया था, लेकिन फिर 90 का दशक आया और बिहार पर RJD के जंगलराज ने हमला कर दिया. जंगलराज मतलब - कट्टा, क्रूरता, कटुता, कु-संस्कार, करप्शन और कुशासन. ये जंगलराज की पहचान बन गए और ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया. आपके माता-पिता के सपने कुचल दिए गए.''

नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज से निकाला बाहर - पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''जंगलराज के दौरान बिहार में हुए विकास का रिपोर्ट कार्ड जीरो है. 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल, इस जंगलराज ने बिहार को तबाह कर दिया. सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लुटा गया. NDA की सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला है. 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है.''

उन्होंने कहा, ''पटना में IIT खुली है, बोधगया में IIM खुला है, पटना में AIIMS खुला है, दरभंगा AIIMS का काम तेजी से चल रहा है, अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर में IIIT भी है, बिहार में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई हैं.''