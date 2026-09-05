LIVE: 'SRCC ने अपनी अलग पहचान बनाई', कार्यक्रम को लेकर PM मोदी का पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (5 सितंबर) शाम 7 बजे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के 100 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और संबोधन देंगे. 13 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के श्री राम कॉलेज जा रहे हैं. इससे पहले वह 2013 में यहां आए थे, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे. शताब्दी समारोह से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की गिनती देश के भारत के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में की जाती है. मशहूर बिजनेसमैन और जरूरतमंदों की सहायता करने वाले सर श्री राम ने साल 1926 में इस कॉलेज की स्थापना की थी.

कॉलेज ने 100 सालों के दौरान हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने वाले लोग तैयार किए हैं. शताब्दी समारोह शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित हो रहा है, जिससे यह मौका और खास हो जाता है, क्योंकि इस दिन राष्ट्र पीढ़ियों के निर्माण और समाज की नींव को मजबूत करने में शिक्षकों और शिक्षाविदों के योगदान का सम्मान करता है.

कॉलेज को नई दिल्ली के राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन केंद्र का दर्जा दिया गया है. एसआरसीसी दिल्ली विश्वविद्यालय का एकमात्र कॉलेज है, जिसे यह दर्जा मिला है. एसआरसीसी अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक क्षमता, शानदार बुनियादी ढांचे और समर्पित शिक्षकों के चलते हर साल न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करता है. पिछले कुछ वर्षों में एसआरसीसी से ग्रेजुएशन होने वाले छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में टॉप रैंक हासिल करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है.

श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्तरों पर कॉमर्स और अर्थशास्त्र में शिक्षा प्रदान करता है. इसके अलावा यह कॉलेज उन टैलेंटेड और आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए इंटरनेशनल बिजनेस में 2 साल का फुल-टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स कराता है, जो इस क्षेत्र में अपना शानदार करियर बनाना चाहते हैं.