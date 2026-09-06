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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, कहा - सत्य निकेतन में इमारत का गिरना बेहद दुखद

दिल्ली हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, कहा - सत्य निकेतन में इमारत का गिरना बेहद दुखद

PMO ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत का गिरना बेहद दुखद है. अपनों को खोने वालों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना है.'

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Sep 2026 08:32 PM (IST)
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दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है. पीएमओ ने बयान जारी करते हुए हादसे पर दुख जताते हुए बयान जारी किया है. इसमें मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी गई है. वहीं घायलों के जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई गई है. 

पीएमओ ने प्रधानमंत्री के नाम से अपने बयान में कहा, 'दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना दुखद है. जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना है. घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं. अधिकारी घटनास्थल पर काम कर रहे हैं. हादसे से प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं.'

साउथ दिल्ली में रविवार को दोपहर में सत्य निकेतन इलाके में एक पांच मंजिला इमारत ढह गई. इसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है. साथ ही कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है. इधर, चश्मदीदों की मानें तो अभी भी करीब 50 लोग अंदर फंसे हुए हैं. 

वहीं, खबर है कि फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है. बुलडोजर से मलबे को हटाने का काम जारी है. स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि उन्होंने तत्काल बचाव कार्य में मदद शुरू कर दी है. मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए मलबा हटाया गया है. 

9 लोगों को बचाया, 3 लोगों की मौत

दिल्ली पुलिस ने बयान देते हुए कहा कि अबतक 9 लोगों को बचाया गया है. इनमें तीन की मौत हो चुकी है. हादसा साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरने से हुआ है. इसमें मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. इमारत मोतीबाग इलाके में स्थित सत्य निकेतन स्थित शिव मंदिर के पास गिरी है. बताया जा रहा है कि इस इमारत के पीजी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं. खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौके पर मौजूद हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 06 Sep 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
National News Narendra Modi DELHI
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