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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMLC चुनाव: पीएम मोदी का तंज- 'बैलेट पेपर से चुनाव हुए, अंदाजा लगाइए कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती?'

MLC चुनाव: पीएम मोदी का तंज- 'बैलेट पेपर से चुनाव हुए, अंदाजा लगाइए कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती?'

कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं, इसका अंदाजा लगाने को लेकर तंज कसते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने यह पोस्ट देश के चार बड़े राज्यों की 28 सीटों पर आए एमएलसी चुनाव की नतीजों पर किया है. इसके साथ एक स्माइली भी शेयर की है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Oct 2026 05:44 PM (IST)
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कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं, इसका अंदाजा लगाने को लेकर तंज कसते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने यह पोस्ट देश के चार बड़े राज्यों की 28 सीटों पर आए एमएलसी चुनाव के नतीजों पर किया है. इसके साथ एक स्माइली भी शेयर की है.

प्रधानमंत्री की इस चुटकी को विपक्ष के खासकर कांग्रेस पार्टी के उस आरोप से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके तहत बैलेट पेपर की मांग की जा रही है. कांग्रेस लगातार चुनावी प्रक्रिया में धांधली को लेकर एनडीए की सरकार और चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठा रही है और वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप को लेकर देशभर में प्रदर्शन कर रही है. 

 

कांग्रेस के आह्वान पर इंडिया गठबंधन 'वोट बचाओ-देश बचाओ' महारैली (1 नवंबर 2026) को कर रहा है. यह शक्ति प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान पर होगा. इसी बीच आए इन चुनावी नतीजों ने एक बार फिर विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है. 

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'देश के चार बढ़े राज्यों की 28 सीटें, जिनमें यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक शामिल हैं, वहां अंदाजा लगाइए कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं?'  

अपडेट जारी है...

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 28 Oct 2026 05:32 PM (IST)
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