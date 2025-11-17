'आज का भारत विकसित होने के लिए अधीर', रामनाथ गोयनका लेक्चर से PM मोदी का दुनिया को संदेश

दिल्ली में रामनाथ गोयनका लेक्चर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत देश तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि आज का भारत विकसित होने के लिए अधीर है. पीएम मोदी ने कहा, ‘आज हम सब एक ऐसी विभूति के सम्मान में यहां आए हैं, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता, अभिव्यक्ति और जन-आंदोलन की शक्ति को नई ऊंचाई दी है. आज का भारत भी इसी रचनात्मक अधीरता का प्रतीक है.’

पीएम मोदी ने कहा, ‘भारत विकसित और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है. हमने देखा है कि कैसे 21वीं सदी के पिछले 25 साल बहुत तेजी से बीते हैं, एक के बाद एक चुनौतियां आईं, फिर भी भारत की गति को रोका नहीं जा सका. आज जब दुनिया व्यवधानों से डर रही है, भारत एक जीवंत भविष्य की ओर बढ़ रहा है. मैं कह सकता हूं कि भारत सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार नहीं है, बल्कि यह एक उभरता हुआ मॉडल है.’

उन्होंने कहा, ‘रामनाथ गोयंका जी को अक्सर एक अधीर व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता था. उनकी अधीरता परिवर्तन की प्रेरणा देती थी, ठहरे हुए पानी में भी गति लाती थी. इसी तरह, आज का भारत भी इसी रचनात्मक अधीरता का प्रतीक है. भारत प्रगति के लिए आतुर है, विकास के लिए बेचैन है और आत्मनिर्भर बनने के लिए दृढ़ है.’

