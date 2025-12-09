माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने मंगलवार (9 दिसंबर 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एशिया में अब तक का अपना सबसे बड़ा 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने का वादा किया.

भारत में एशिया का सबसे बड़ा निवेश करेगा माइक्रोसॉफ्ट

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने घोषणा की है कि वह भारत में एआई के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और स्किल बिल्ड के लिए 17.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं, जो एशिया में उनकी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है. उन्होंने कहा कि इससे भारत के एआई फर्स्ट में मदद मिलेगी.

Thank you, PM @narendramodi ji, for an inspiring conversation on India’s AI opportunity. To support the country’s ambitions, Microsoft is committing US$17.5B—our largest investment ever in Asia—to help build the infrastructure, skills, and sovereign capabilities needed for… pic.twitter.com/NdFEpWzoyZ — Satya Nadella (@satyanadella) December 9, 2025

भारत को लेकर आशावादी है दुनिया- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, "जब बात एआई की आती है तो दुनिया भारत को लेकर आशावादी है. सत्या नडेला के साथ बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई. यह देखकर खुशी हुई कि भारत वह स्थान बन रहा है जहां माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करेगा. भारत के युवा इस अवसर का लाभ उठाकर इनोवेशन करेंगे और एक बेहतर दुनिया के लिए एआई के पावर का लाभ उठाएंगे."

When it comes to AI, the world is optimistic about India!



Had a very productive discussion with Mr. Satya Nadella. Happy to see India being the place where Microsoft will make its largest-ever investment in Asia.



The youth of India will harness this opportunity to innovate… https://t.co/fMFcGQ8ctK — Narendra Modi (@narendramodi) December 9, 2025

इस साल दूसरी बार सत्या नडेला से मिले पीएण मोदी

इस साल के शुरुआत में भी पीएम मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला की मुलाकात हुई थी. तब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि वह एआई के क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं. उन्होंने कहा था, "भारत को एआई प्रथम बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने और देश में अपना निरंतर विस्तार कर और मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस एआई प्लेटफॉर्म बदलाव से हर भारतीय को लाभ मिले."

सत्या नडेला इस समय माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं. उन्होंने 2014 में स्टीव बाल्मर के हटने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का पद संभाला था. इसके बाद 2021 में वह जॉन डब्ल्यू थॉम्पसन के हटने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष बने थे. इससे पहले वह माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड और एंटरप्राइज समूह के कार्यकारी उपाध्यक्ष थे.