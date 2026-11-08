बस्तर में सुरक्षाकर्मियों के साथ दिवाली मनाएंगे PM मोदी, कहा- 'जवानों के त्याग को नमन'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के शुभ अवसर पर छतीसगढ़ के बस्तर जा रहे हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने एक्स पर दी. उन्होंने लिखा कि मैं अपने बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए बस्तर जा रहा हूं. यह वह क्षेत्र है जहां कभी नक्सलवाद का बोलबाला था और अब विकास फल-फूल रहा है.

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि मैं अपने बहादुर सुरक्षा कर्मियों को उनके बलिदान, निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण के लिए सलाम करने जा रहा हूं. इससे पहले उन्हें देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी थी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि देशभर के अपने परिवारजनों को दीपावली की असीम शुभकामनाएं.

Heading to Bastar to celebrate Diwali with our brave security forces. This is an area where Naxalism once held sway and now, development is flourishing. I am going to salute our brave security personnel for their sacrifices, selfless service and unwavering devotion to the nation. दीपावली के पावन अवसर पर बस्तर जा रहा हूं. कल तक जहां नक्सलियों का कहर था वहां आज विकास की बहार है. वीर जवानों, उनके बलिदान, त्याग और तपस्या को नमन करने जा रहा हूं. — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026

पीएम मोदी ने 2025 में कहां मनाया था दिवाली

पीएम मोदी ने साल 2025 में दिवाली के मौके पर भारतीय नौसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने गए थे. उन्होंने गोवा और कारवार के पास पश्चिमी तट पर स्थित INS विक्रांत गए थे. यह दौरा ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीनों बाद हुआ था, जो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत का एक सैन्य अभियान था. नौसेना के जवानों से बातचीत की थी. पारंपरिक सामूहिक भोज में हिस्सा लिया था. एयर पावर डेमोंस्ट्रेशन देखा था.

विमानवाहक पोत पर मिग-29 लड़ाकू विमानों को उड़ान भरते और उतरते देखा था. नौसेना कर्मियों की तरफ से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया था. उस वक्त मोदी ने विमानवाहक पोत पर आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया था. उन्होंने INS विक्रांत को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रतीक बताया और नौसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने पर गर्व व्यक्त किया था.