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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP विधायक बोलीं- पटाखों से ठीक होती है बीमारी, बाद में कहा, 'मैं अपनी बात...'

BJP विधायक बोलीं- पटाखों से ठीक होती है बीमारी, बाद में कहा, 'मैं अपनी बात...'

पापिया अधिकारी ने कहा कि पहले के समय में कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए विभिन्न परंपराओं और रीति-रिवाजों का सहारा लिया जाता था, लेकिन आज हम पटाखों के दौर में जी रहे हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 09 Nov 2026 09:41 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विधायक पापिया अधिकारी ने पटाखों से बीमारियां ठीक होने को लेकर दी गई अपनी टिप्पणी पर सोमवार (9 नवंबर, 2026) को सफाई दी है. उन्होंने यह कहा है कि अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुंची है, तो मैं अपनी बात को वापस लेने के लिए तैयार हूं और इसे वापस लिया हुआ मान लिया जाए.

उन्होंने राजधानी कोलकाता में न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा, ‘हमारे पूर्वजों के समय से इन परंपराओं को लेकर एक कहावत चली आ रही है. असल में, ये रौशनी का त्योहार है, दीप जलाने का पर्व है, जिसका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करना है.’

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यज्ञ करके और दीप जलाकर पहले बुराइयों को खत्म किया जाता था- पापिया

BJP विधायक पापिया अधिकारी ने कहा, ‘पहले के समय में कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए विभिन्न परंपराओं और रीति-रिवाजों का सहारा लिया जाता था. पहले जो यज्ञ होते थे या दीप के जलाने से बहुत-सी सामाजिक बुराइयों को खत्म किया जाता था, उन्हें मिटाया जाता था, लेकिन आज हम पटाखों के दौर में जी रहे हैं और साइंस ने भी काफी तरक्की कर ली है. ऐसे में शायद इस तरह की सोच अब सही नहीं है.’ 

उन्होंने कहा, ‘अगर कोई मेरी बातों से कोई आहत हुए हैं, किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं उनसे माफी मांगती हूं. मैं अपना बयान वापस लेने के लिए भी तैयार हूं. इसे वापस लिया हुआ माना जाए. हालांकि, मेरी मूल बात यही है कि पहले भी इससे सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाता था और आज भी उन्हें खत्म किया जा सकता है.’

पापिया अधिकारी ने क्या दिया विवादित बयान?

दरअसल, पश्चिम बंगाल के टॉलीगंज सीट से BJP विधायक पापिया अधिकारी ने ये विवादित टिप्पणी उस वक्त की थी, जब वह अपने चुनावी इलाके में काली पूजा का उद्घाटन करने पहुंची थीं. उनके संबोधन की शुरुआत होते ही एक पटाखा फूट गया.

इसके बाद उन्होंने कहा, ‘हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम पटाखे फोड़ेंगे. पटाखों के बिना काली पूजा कैसे पूरी हो सकती है? हम निश्चित रूप से पटाखे फोड़ेंगे. हालांकि, पुलिस के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे.’ उन्होंने आगे कहा, ‘आप देखेंगे कि पटाखे फोड़ने से कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी.’ 

यह भी पढ़ेंः ‘अपराधियों का स्वागत रसगुल्ले से नहीं करेंगे’, बंगाल पुलिस एनकाउंटर के बचाव में बोले CM शुभेंदु

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 09 Nov 2026 08:55 PM (IST)
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BJP WEST BENGAL
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