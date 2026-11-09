ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइधर PM मोदी-जेलेंस्की की बातचीत, उधर जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री को घुमाया फोन, क्या हुई चर्चा?

इधर PM मोदी-जेलेंस्की की बातचीत, उधर जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री को घुमाया फोन, क्या हुई चर्चा?

भारत-रूस के विदेश मंत्रियों की बातचीत ऐसे दिन हुई, जब PM नरेंद्र मोदी ने खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से भी फोन पर बात की और संघर्ष के समाधान में भारत की भागीदारी को दोहराया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 09 Nov 2026 10:56 PM (IST)
Preferred Sources

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार (9 नवंबर, 2026) को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बातचीत की. इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच यूक्रेन संघर्ष और इसे खत्म करने के लिए चल रही राजनयिक पहलों पर विस्तार से बातचीत की.

उन्होंने रूसी विदेश मंत्री से बातचीत से जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर दी. जयशंकर ने अपने पोस्ट में कहा, ‘आज शाम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत हुई. हमारी चर्चा का मुख्य विषय यूक्रेन संघर्ष और इस दिशा में जारी कूटनीतिक पहल रहीं.’

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
तेलंगाना महिला आयोग ने फर्टिलिटी सेंटरों के निदेशकों को किया तलब, किस मामले में की पूछताछ?
तेलंगाना महिला आयोग ने फर्टिलिटी सेंटरों के निदेशकों को किया तलब, किस मामले में की पूछताछ?
इंडिया
BJP विधायक बोलीं- पटाखों से ठीक होती है बीमारी, बाद में कहा, 'मैं अपनी बात...'
BJP विधायक बोलीं- पटाखों से ठीक होती है बीमारी, बाद में कहा, 'मैं अपनी बात...'
इंडिया
श्रीनगर में PMLA के तहत ED का बड़ा एक्शन, 10.63 करोड़ की संपत्तियां कुर्क
श्रीनगर में PMLA के तहत ED का बड़ा एक्शन, 10.63 करोड़ की संपत्तियां कुर्क
इंडिया
‘अपराधियों का स्वागत रसगुल्ले से नहीं करेंगे’, बंगाल पुलिस एनकाउंटर के बचाव में बोले CM शुभेंदु
‘अपराधियों का स्वागत रसगुल्ले से नहीं करेंगे’, बंगाल पुलिस एनकाउंटर के बचाव में बोले CM शुभेंदु

भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की बातचीत ऐसे दिन हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से भी फोन पर बात की. इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से इलाके में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में की जा रही सभी कोशिशों में भारत की भागादारी को दोहराया. 

यूक्रेनी राष्ट्रपति से क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की तरफ से जारी किए बयान में कहा गया, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भारत के मानव-केंद्रित नजरिए को दोहराते हुए कहा कि भारत का लगातार यही रुख रहा है कि इस संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए. उन्होंने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए की जा रही सभी कोशिशों में योगदान देने की भारत की संकल्प को भी जताया.’

जेलेंस्की से फोन पर बातचीत के बाद बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा, ‘मैंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को चल रहे संघर्ष, इसके मानवीय पहलूओं और शांति बहाल करने को अलग-अलग कोशिशों पर उनके विचारों साझा करने के लिए धन्यवाद दिया. मैंने शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में हर संभव तरीके से योगदान देने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दोहराया.’

PM मोदी से बातचीत के बाद क्या बोले जेलेंस्की?

वहीं, दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के ऑफिस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, भारत खाद्य आपूर्ति के लिए सुरक्षित फूड कॉरिडोर को बनाने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है और यूक्रेन इस दिशा में भारत की लगातार कोशिशों की उम्मीद कर रहा है.

जेलेंस्की ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति समेत कई नेताओं से बार-बार कहा है कि अब युद्ध जारी रखने का नहीं, बल्कि इसे खत्म करने का समय है. यह अहम है कि भारत उन कदमों को तलाशे, जिन्हें वह उठा सकता है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में प्रगति तेज करने के लिए अन्य नेताओं के साथ बातचीत करे.’

यह भी पढ़ेंः PM मोदी ने जेलेंस्की से की फोन पर बात, रूस के साथ जंग खत्म करने पर हुई चर्चा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
Read More
Published at : 09 Nov 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Sergey Lavrov S Jaishankar Ukraine War RUSSIA INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेलंगाना महिला आयोग ने फर्टिलिटी सेंटरों के निदेशकों को किया तलब, किस मामले में की पूछताछ?
तेलंगाना महिला आयोग ने फर्टिलिटी सेंटरों के निदेशकों को किया तलब, किस मामले में की पूछताछ?
इंडिया
BJP विधायक बोलीं- पटाखों से ठीक होती है बीमारी, बाद में कहा, 'मैं अपनी बात...'
BJP विधायक बोलीं- पटाखों से ठीक होती है बीमारी, बाद में कहा, 'मैं अपनी बात...'
इंडिया
श्रीनगर में PMLA के तहत ED का बड़ा एक्शन, 10.63 करोड़ की संपत्तियां कुर्क
श्रीनगर में PMLA के तहत ED का बड़ा एक्शन, 10.63 करोड़ की संपत्तियां कुर्क
इंडिया
‘अपराधियों का स्वागत रसगुल्ले से नहीं करेंगे’, बंगाल पुलिस एनकाउंटर के बचाव में बोले CM शुभेंदु
‘अपराधियों का स्वागत रसगुल्ले से नहीं करेंगे’, बंगाल पुलिस एनकाउंटर के बचाव में बोले CM शुभेंदु
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav को आई प्रभु राम की याद तो Congress को दीवाली में Eid!
Ayodhya पर UP की सियासत गरम, Akhilesh के दौरे से पहले BJP-SP आमने-सामने क्यों
Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
26/11 के मास्टमाइंड हाफिज सईद की पार्टी को बड़ा झटका, PAK उपचुनाव में हुई करारी हार
26/11 के मास्टमाइंड हाफिज सईद की पार्टी को बड़ा झटका, PAK उपचुनाव में हुई करारी हार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ड्राइवर ने खुदकुशी से पहले बनाए 6 वीडियो, पुलिस बोली- प्रताड़ित कर रही थी दो लड़कियां
ड्राइवर ने खुदकुशी से पहले बनाए 6 वीडियो, पुलिस बोली- प्रताड़ित कर रही थी दो लड़कियां
बॉलीवुड
'रामायण' ने मंडे टेस्ट में तोड़े सारे रिकॉर्ड, 'बाहुबली 2' को पछाड़ बनी नंबर 1, हुई 300 करोड़ के पार
'रामायण' ने मंडे टेस्ट में तोड़े सारे रिकॉर्ड, 'बाहुबली 2' को पछाड़ बनी नंबर 1, हुई 300 करोड़ के पार
क्रिकेट
पहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5
पहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5
इंडिया
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
ट्रेंडिंग
Viral Video: चकरघिन्नी बनी पटाखों की लड़, हेलिकॉप्टर की तरह लेकर दौड़ा सिरफिरा
चकरघिन्नी बनी पटाखों की लड़, हेलिकॉप्टर की तरह लेकर दौड़ा सिरफिरा
एग्रीकल्चर
 Garlic Farming: लहसुन की खेती के साथ न करें ये गलतियां, घट जाती है पैदावार
लहसुन की खेती के साथ न करें ये गलतियां, घट जाती है पैदावार
टेक्नोलॉजी
iPhone Update : 20 साल बाद iPhone में फिर होगा बड़ा बदलाव, इस बार बटन की बारी?
20 साल बाद iPhone में फिर होगा बड़ा बदलाव, इस बार बटन की बारी?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget