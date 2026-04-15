PM Modi Dehradun Rally: देहरादून में आयोजित कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन और उपस्थिति से उत्तराखंड की राजनीति में मजबूत संदेश दिया. यह कार्यक्रम केवल एक सरकारी आयोजन नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए भाजपा ने अपनी संगठनात्मक ताकत, चुनावी तैयारी और जनता से जुड़ाव को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर सीधा हमला करने के बजाय उत्तराखंड के प्रति अपने भावनात्मक लगाव को सामने रखा. उन्होंने राज्य की संस्कृति, विकास और जनता के योगदान की सराहना की. पीएम मोदी ने “डबल इंजन सरकार” के फायदे गिनाते हुए कहा कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है, तो विकास कार्यों को गति मिलती है और योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंचता है.

भाजपा की एकजुटता का प्रदर्शन

राजनीतिक दृष्टि से इस कार्यक्रम का सबसे अहम पहलू मंच पर भाजपा की मजबूत एकजुटता रही. जसवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के कई वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और मंत्री एक साथ मौजूद रहे.

यह उपस्थिति भाजपा की आगामी चुनावी तैयारियों का स्पष्ट संकेत मानी जा रही है.

मुख्यमंत्री धामी की सराहना के संकेत

प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज की भी सराहना की. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के कार्यों को समर्थन देते हुए नेतृत्व पर भरोसा जताया. पिछले दो महीनों में उत्तराखंड में लगातार बड़े नेताओं की सभाएं हो रही हैं. हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह और हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैलियों के बाद यह प्रधानमंत्री की तीसरी बड़ी सभा रही. विश्लेषकों के अनुसार यह भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा है.

सांस्कृतिक संदेश और पूजा-अर्चना

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मां डाटकाली मंदिर में पूजा-अर्चना की और गोरखाली समुदाय का अभिवादन किया. इसे राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है. देहरादून में करीब 12 किलोमीटर लंबे मार्ग पर उमड़ी भीड़ ने पीएम मोदी की लोकप्रियता को एक बार फिर दर्शाया. प्रधानमंत्री ने खुद मंच से देरी का जिक्र करते हुए भारी जनसैलाब की पुष्टि की. कुल मिलाकर यह जनसभा केवल विकास परियोजनाओं के लोकार्पण तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से भावनात्मक जुड़ाव बनाते हुए भाजपा की संगठनात्मक ताकत और चुनावी रणनीति को और मजबूत संदेश दिया.