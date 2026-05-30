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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर भड़के राहुल गांधी, BJP पर साधा निशाना, कहा- 'बदले की राजनीति'

अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर भड़के राहुल गांधी, BJP पर साधा निशाना, कहा- 'बदले की राजनीति'

Rahul Gandhi West Bengal: राहुल गांधी ने कहा कि यह BJP की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है. राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते. केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोषियों पर कार्रवाई करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 30 May 2026 11:05 PM (IST)
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Rahul Gandhi On West Bengal Attack: पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर कई राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. अब  इस घटना को लेकर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है. 

राहुल गांधी बोले- सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला निंदनीय 

राहुल गांधी ने कहा है कि सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है. एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं. यह उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना, और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है.

राहुल ने कहा कि यह BJP की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है. राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते. केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार - दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करें. यह सुनिश्चित करें कि कोई भी जन-प्रतिनिधि, किसी भी दल का हो, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित न रहे. राहुल ने कहा कि अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं. आप जल्द स्वस्थ हों.

यह भी पढ़ेंः ‘अभी एक महीना भी नहीं हुआ और...’, बंगाल के सोनारपुर में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हमला, BJP पर लगाए आरोप

ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर जताई नाराजगी

इससे पहले ममता बनर्जी ने भी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर नाराजगी जताई है. उन्होंने सीधे तौर पर इस हमले के लिए बीजेपी को निशाना बनाया है. साथ ही बीजेपी को हत्यारा करार दिया है. ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी से मिलने के लिए अपोलो अस्पताल भी पहुंची. जहां उनका इलाज जारी है.

टीएमसी ने पार्टी हैंडल से जारी किया वीडियो

वहीं, पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से एक पोस्ट जारी किया गया है. इसमें घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि अपने बातों पर कायम रहते हुए अभिषेक बनर्जी ने संजू कर्मकार के शोकाकुल परिवार का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया है. 

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Published at : 30 May 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
TMC BJP RAHUL GANDHI
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