'विकसित भारत लक्ष्य और जन विश्वास...', PM मोदी ने बैठक में मंत्रियों को दिए ये संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का दो दिवसीय चिंतन शिविर बुधवार से शुरू हो गया है. यह बैठक 23 और 24 सितंबर को आयोजित की जा रही है. पहले दिन प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज और आगे की प्राथमिकताओं पर चर्चा की. इसके बाद अब मंत्रियों के अलग-अलग समूहों की बैठकें भी शुरू हो गई हैं.

इस चिंतन शिविर का मुख्य फोकस गवर्नेंस यानी सरकार के कामकाज को और बेहतर बनाने पर है. बैठक में सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने, उनके कामकाज की समीक्षा और लोगों को मिलने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है. बैठक का एक अहम मकसद सरकार के कामकाज की मध्यावधि समीक्षा करना और विकसित भारत@2047 के अगले चरण के लिए जरूरी प्राथमिकताओं की पहचान करना है.

मंत्रियों के अलग-अलग समूह बनाए गए

चिंतन शिविर की चर्चा को अलग-अलग विषयों में बांटा गया है. इसके लिए मंत्रियों के समूह बनाए गए हैं, जो अपने-अपने विषयों पर बैठक कर रहे हैं. इन समूहों की बैठकों में नीतियों, योजनाओं और उनके अमल से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जा रहा है. चर्चा में मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर तालमेल, राज्य सरकारों के साथ समन्वय और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

4 प्रमुख विषयों पर फोकस

चिंतन शिविर में चर्चा और प्रस्तुतियों के लिए चार प्रमुख विषय रखे गए हैं. इनमें गवर्नेंस, जन विश्वास से जन आधार, योजनाओं की बेहतर डिलीवरी और महिला और युवा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं. प्रभावी संवाद को भी इस पूरी प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाया गया है. इन विषयों के जरिए यह समझने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी नीतियों और योजनाओं का फायदा लोगों तक कितनी तेजी से और कितनी आसानी से पहुंचाया जा सकता है.

मंत्रालयों और राज्यों के बीच तालमेल पर जोर

बैठक में केंद्र के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर तालमेल को भी अहम माना जा रहा है. राज्य सरकारों के साथ समन्वय बढ़ाने और नीतियों को लागू करने में आने वाली दिक्कतों को कम करने पर भी चर्चा हो रही है. इसके अलावा सचिवों के समूहों, कैबिनेट सचिवालय और नीति आयोग से मिले सुझावों और इनपुट को भी चिंतन शिविर की चर्चा में शामिल किया गया है.

विकसित भारत@2047 के लिए आगे की तैयारी

चिंतन शिविर को केवल मौजूदा योजनाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं रखा गया है. इसका एक बड़ा उद्देश्य आने वाले वर्षों के लिए सरकार की प्राथमिकताएं तय करना भी है. सरकार की तरफ से विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुधारों और नई प्राथमिकताओं की पहचान की जा रही है. इसमें सरकारी कामकाज को आसान बनाने, योजनाओं की डिलीवरी बेहतर करने और लोगों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर है.

2 दिन तक चलेगा चिंतन शिविर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक 23 और 24 सितंबर को हो रही है. पहले दिन हुई चर्चा के बाद दूसरे दिन भी अलग-अलग विषयों पर मंथन जारी रहेगा. इसके जरिए सरकार अगले चरण के लिए नीति और कामकाज से जुड़े मुद्दों पर एक साझा दिशा तय करने की कोशिश कर रही है.