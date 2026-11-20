केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसद की क्रिकेटर सिराज के टीम में सिलेक्शन को लेकर की गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "यहां धर्म के नाम पर किसी की अनदेखी नहीं की जाती है. हमारे देश में हुनर के आधार पर अवसर दिए जाते हैं. धर्म या जाति देख कर काम नहीं होते हैं.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि "यदि किसी के मन में ये सोच भी है तो ठीक नहीं है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सब एक हैं, 'सबका साथ-सबका विकास' हमारा लक्ष्य है. एक भारत-श्रेष्ठ भारत है. जाति-धर्म के आधार पर बांटने की आवश्यकता नहीं है." गुरुनानक जी की जयंती पर दिल्ली के एक गुरुद्वारे में सबद कीर्तन सुनने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए इमरान मसूद की टिप्पणी का जवाब दिया है.

इमरान मसूद ने लगाया भेदभाव का आरोप

इससे पहले कल भारत और न्यूजीलेंड के बीच वेलिंगटन में शुरू हुए टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज को टीम में न खिलाए जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सिलेक्शन को सांप्रदायिक रंग दिया था. ANI से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा, "कहा जा रहा है कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई. उनका नाम सिराज है, और शायद इसीलिए उन्हें जगह नहीं मिली. अगर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी उन्हें नहीं चुना जा रहा है, तो यह साफ तौर पर भेदभाव है."

गुरुनानक जयंती पर बोले रिजिजू

गुरुनानक जी की जयंती पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "गुरु नानक के संदेश को विश्व भर में पहुंचाना हम सभी भारतीयों का दायित्व है. विश्व भर में उनके मुख्य संदेश, भाईचारे, शांति, सेवा के संदेश हो ले जाने की आवश्यकता है. आज अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पूरी टीम द्वारा शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया है. सिख समुदाय से काफी लोग यहां आए हैं."

उन्होंने कहा कि 'मैं भी इस शुभ अवसर पर यहां आया हूं. आगे धूमधाम से हम देश भर में गुरुनानक जयंती मनाने का कार्यक्रम करेंगे. मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे देश में हर धर्म के त्यौहार मनाए जाते हैं. हर धर्म के गुरुओं के संदेश को हम मानते हैं. पंथ अलग हो सकते हैं, अलग धर्म हो सकते हैं लेकिन हर धर्म गुरु को हम मानते हैं और उनके संदेश को हम प्रचारित भी करते हैं."