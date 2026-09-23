तेलंगाना में तूफान ने मचाई तबाही, पेड़ और छतों की शीटें गिरीं, IMD का अलर्ट

तेलांगाना भद्राद्री कोथागुडेम ज़िले के बुरगमपाडु में बुधवार को तूफ़ान आया, जिससे पेड़ उखड़ गए और छतों की शीटें उड़ गईं. खबरों के अनुसार, तूफ़ान के सामने बेबस कई लोग इस घटना में मामूली रूप से घायल हुए. तेज़ हवाओं और भारी बारिश से इलाके में नुकसान हुआ है और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. स्थानीय अधिकारी अभी नुकसान का आकलन कर रहे हैं और मलबा हटाने व हालात सामान्य करने के उपाय कर रहे हैं. इस घटना से तेलंगाना में अफरा-तफरी मच गई है, जहां अगले कुछ दिनों में और भारी बारिश की आशंका है.

IMD के अनुसार, गुरुवार और शुक्रवार को उत्तरी और पूर्वी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. गुरुवार की चेतावनी में कुमुराम भीम आसिफाबाद, मंचिरियल, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री कोठागुडेम शामिल हैं. आदिलाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेड्डापल्ली, खम्मम, महबूबाबाद, वारंगल और हनमकोंडा में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. IMD ने इन ज़िलों के लोगों से सावधानी बरतने और ज़रूरत न होने पर बाहर न निकलने की अपील की है. राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रखा है और उन्हें किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है.

हैदराबाद में कैसा रहेगा मौसम?

हैदराबाद में मौसम बादल वाला रहेगा और हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. बुधवार सुबह तक 24 घंटों में हैदराबाद में 21.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम स्थिति पर नज़र रख रहा है और संवेदनशील इलाकों से जलजमाव हटाने के लिए टीमें भेजी हैं. IMD ने समुद्र में खराब हालात की चेतावनी भी दी है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है.

सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश

सरकार ने लोगों से सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने, भारी बारिश के दौरान घर के अंदर रहने और पानी भरे रास्तों और नालों को पार करने से बचने को कहा है. सभी ज़िलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें तैयार हैं. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं. मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और हालात के अनुसार और जानकारी मिलने की उम्मीद है.