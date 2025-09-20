प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (20 सितंबर, 2025) को गुजरात के भावनगर में एक रैली को संबोधित किया. यहां पीएम मोदी और जनता के बीच दो भावुक पल देखने को मिले, जो लोगों के दिल को छू गया. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं.

जब प्रधानमंत्री का काफिला सड़कों पर फूल बरसाते और नारे लगाते लोगों के बीच से गुजर रहा था, तभी एक छोटा बच्चा उन्हें देखकर सम्मान से खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर अभिवादन किया. यह देख खुद प्रधानमंत्री मोदी भी रुक गए और बच्चे को सलामी दी. यह पल वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी खूब सराहा गया.

#WATCH | Bhavnagar, Gujarat | PM Narendra Modi responds with a salute to a child who was saluting him during the roadshow in Bhavnagar pic.twitter.com/b64ZW8mHZ9 — ANI (@ANI) September 20, 2025

जसमिका ने पीएम मोदी को भेंट की यादगार तस्वीर

वहीं इस दिन के उत्साह को बढ़ाते हुए, रोड़ शो में मौजूद एक लड़की जसमिका बंसल ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी दिवंगत मां के साथ जीवन के यादगार पलों को दर्शाते हुए एक हस्तनिर्मित फोटो कोलाज भेंट किया. लड़की ने इस तस्वीर में पीएम के बचपन से लेकर हाल के वर्षों की तस्वीरें शामिल की, जो उनकी मां और उनके गहरे रिश्ते को दर्शाता है. इस तस्वीर को देख पीएम मोदी भावुक हो गए.

आईएएनएस से बात करते हुए जसमिका ने कहा, 'मैंने उनकी मां के साथ उनके रिश्ते से प्रेरणा ली है. वहीं उनकी मां, ऋचा मनीष बंसल ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर, मेरी बेटी ने उन्हें एक अनोखा उपहार दिया. यह कोलाज प्रधानमंत्री और उनकी मां के बीच के रिश्ते को दर्शाता है. मैं इसे स्वीकार करने के लिए पीएम का धन्यवाद करना चाहती हूं.'

गुजरात में 34,200 करोड़ रुपये की परियोजना का शिलान्यास

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम के दौरान देशभर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारभूत संरचना को लेकर विभिन्न परियोजनाओं की नींव रखी. इन परियोजनाओं का कुल मूल्य 34,200 करोड़ रुपये से अधिक था, जिसमें समुद्री क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का विशेष ध्यान रखा गया.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा, 'आज यह कार्यक्रम भावनगर में हो रहा है, लेकिन यह पूरे देश के लिए है. आज हम 'समुद्र से समृद्धि' की दिशा तय करने के लिए भावनगर को केंद्र बनाकर इसे मान्यता दे रहे हैं. मैं गुजरात और भावनगर की जनता को इस पर गर्व महसूस कराता हूं.'

