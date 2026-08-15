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महिला आरक्षण बिल: पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा- 'राजनीतिक अखाड़े...'
महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि हमने नारी शक्ति वंदन बिल पास किया था, लेकिन ये सपना राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया. मैं राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, समय की मांग है, फिर से आग्रह करते हैं कि महिला आरक्षण लागू करके उसमें हिस्सा लीजिए उसका यश लीजिए.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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