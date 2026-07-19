INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रकाश राज से लेकर शबाना आजमी तक..CJP के 'संसद मार्च' से पहले कौन-कौन पहुंचा जंतर-मंतर

प्रकाश राज से लेकर शबाना आजमी तक..CJP के 'संसद मार्च' से पहले कौन-कौन पहुंचा जंतर-मंतर

कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से संसद तक मार्च (20 जुलाई) की तैयारी कर चुकी है. बड़ी संख्या पर लोग जंतर-मंतर पर जमा हैं. इनके अलावा सोमवार को भी चलो संसद मार्च में बड़ी संख्या में भीड़ की उम्मीद है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 19 Jul 2026 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

सोमवार को मानसून सत्र शुरू होना है, इधर कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से संसद तक मार्च (20 जुलाई) की तैयारी कर चुकी है. बड़ी संख्या पर लोग जंतर मंतर पर जमा हैं. इनके अलावा सोमवार को भी चलो संसद मार्च में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद है. रविवार को भी उनके समर्थन में कई बड़े नाम शामिल हुए. इनमें शबाना आजमी, प्रकाश राज जैसे नाम शामिल रहे. यह दोनों रविवार (19 जुलाई) की शाम प्रदर्शन स्थल पहुंचे. इधर, दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करते हुए, इस तरह के किसी भी मार्च की अनुमति न देने की बात कही है. 

उनसे जुड़े वीडियो सामने आए हैं. इनके अलावा पूनम पांडे ने भी बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि यह छात्रों के बारे में है, राजनीति या धर्म के बारे में नहीं है. इनके अलावा पूनम पांडे ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया है. 

शबाना आजमी ने प्रदर्शनकारियों का हाथ चूमा

शबाना आजमी ने प्रदर्शनकारी का हाथ चूमा. सीजेपी की तरफ से आजमी का वीडियो जारी किया गया. इसमें प्रकाश राज का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है. एक प्रदर्शनकारी ने शबाना आजमी को उनके पास बैठने और उनके हाथों को चूमने का एक वीडियो साझा किया. एक्टर ने जाने से पहले उनके चेहरे पर भी हाथ फेरा और समर्थन जताया. वहीं शबाना आजमी ने मंच से सोनम वांगचु को समर्थन दिया है. 

संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस की दो टूक, कहा- न कोई परमिशन मांगी गई, न हमने दी, धारा 163 लागू

प्रकाश राज बोले- आज रात आपके साथ हूं

इधर, प्रकाश राज दूसरी बार जंतर मंतर पर पहुंचे. जहां उन्होंने भाषण दिया. इसमें उन्होंने कहा कि मैं आज रात आपके साथ हूं. मैं यहीं हूं. देखते हैं क्या होता है. इसके अलावा उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे देश के युवा सवाल पूछ रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये युवा हैं. जो एक मकसद से लड़ रहे हैं. आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया भी जंतर मंतर पर पहुंचे.

इनके अलावा लेखक डॉ. लक्ष्मण यादव भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे. म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने भी एक वीडियो जारी किया है. उसमें उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि अब भी नहीं जागे तो कब जागोगे. रालोपा के संस्थापक हनुमान बेनीवाल भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंचे. समाजवादी पार्टी से सांसद राजीव राय भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंचे. इनके अलावा समाजवादी सांसद प्रिया सरोज और कैराना सासंद इकरा हसन भी जंतर मंतर पहुंची. 

6 जून से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही सीजेपी
6 जून से जंतर मंतर पर विरोध प्रदरशन जारी है. सीजेपी इस प्रदर्शन को होल्ड कर रही है. उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है. वहीं 28 जून से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं. अदालती हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को शनिवार को ले गई और उन्हें सफदरगंज अस्पताल में एडमिट किया है. 

Delhi Weather News: दिल्ली में गर्मी बरकरार, सामान्य से अधिक रहा पारा, नहीं हुई बारिश, कल क्या होगा?

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 19 Jul 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Sonam Wangchuk CJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
प्रकाश राज से लेकर शबाना आजमी तक..CJP के 'संसद मार्च' से पहले कौन-कौन पहुंचा जंतर-मंतर
प्रकाश राज से लेकर शबाना आजमी तक..CJP के 'संसद मार्च' से पहले कौन-कौन पहुंचा जंतर-मंतर
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट और इस्तीफे की मांग के बीच NEET के सेकंड टॉपर से मिले धर्मेंद्र प्रधान, बोले - 'मुझे भरोसा है...'
प्रोटेस्ट और इस्तीफे की मांग के बीच NEET टॉपर से मिले धर्मेंद्र प्रधान, बोले - 'मुझे भरोसा है...'
इंडिया
नागालैंड के मोन शहर में भीषण भूस्खलन, 13 मकान बहे; 7 लोगों के मौत की आशंका
नागालैंड के मोन शहर में भीषण भूस्खलन, 13 मकान बहे; 7 लोगों के मौत की आशंका
इंडिया
कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, PM मोदी मीडिया को कर सकते हैं संबोधित, कौन से बिल लाएगी सरकार?
कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, PM मोदी मीडिया को कर सकते हैं संबोधित, कौन से बिल लाएगी सरकार?
Advertisement

वीडियोज

Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
BMW R1300 GSA: One of the Best Adventure bike of BMW! #bmw #bmwr1300gsa #bmwbike #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सब कुछ रिकॉर्ड करें...', 'चलो संसद' मार्च से पहले CJP ने जारी की गाइडलाइन, प्रदर्शनकारियों से खास अपील
'सब कुछ रिकॉर्ड ...', संसद मार्च से पहले CJP ने जारी की गाइडलाइन, प्रदर्शनकारियों से खास अपील
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'बीजेपी का हारना तय, यह चुनाव सिर्फ MLA चुनने का नहीं बल्कि...'
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'बीजेपी का हारना तय, यह चुनाव सिर्फ MLA चुनने का नहीं बल्कि...'
इंडिया
काकोली घोष NCPI की चीफ व्हिप और संदीप बंद्योपाध्याय होंगे फ्लोर लीडर, मानसून सत्र से पहले ओम बिरला ने दी मंजूरी
काकोली घोष चीफ व्हिप, संदीप बंद्योपाध्याय होंगे NCPI के फ्लोर लीडर, स्पीकर ओम बिरला ने दी मंजूरी
ओटीटी
Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
लॉक अप 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
क्रिकेट
बुरा फंसा दिल्ली कैपिटल्स का क्रिकेटर, निजी तस्वीरों से ब्लैकमेल का आरोप; कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश
बुरा फंसा दिल्ली कैपिटल्स का क्रिकेटर, निजी तस्वीरों से ब्लैकमेल का आरोप; गिरफ्तारी का हुआ आदेश
इंडिया
नागालैंड के मोन शहर में भीषण भूस्खलन, 13 मकान बहे; 7 लोगों के मौत की आशंका
नागालैंड के मोन शहर में भीषण भूस्खलन, 13 मकान बहे; 7 लोगों के मौत की आशंका
ऑटो
Vintage Wheels: आजादी से पहले भारत के बाजार में किस कार का था जलवा? जानिए कितनी थी उसकी कीमत
आजादी से पहले भारत के बाजार में किस कार का था जलवा? जानिए कितनी थी उसकी कीमत
ट्रेंडिंग
बीच रास्ते में खत्म हो गई EV की बैटरी, मसीहा बनकर आया सेना का जवान; महिला ने की तारीफ- वीडियो वायरल
बीच रास्ते में खत्म हो गई EV की बैटरी, मसीहा बनकर आया सेना का जवान; महिला ने की तारीफ
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget