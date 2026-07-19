प्रकाश राज से लेकर शबाना आजमी तक..CJP के 'संसद मार्च' से पहले कौन-कौन पहुंचा जंतर-मंतर

सोमवार को मानसून सत्र शुरू होना है, इधर कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से संसद तक मार्च (20 जुलाई) की तैयारी कर चुकी है. बड़ी संख्या पर लोग जंतर मंतर पर जमा हैं. इनके अलावा सोमवार को भी चलो संसद मार्च में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद है. रविवार को भी उनके समर्थन में कई बड़े नाम शामिल हुए. इनमें शबाना आजमी, प्रकाश राज जैसे नाम शामिल रहे. यह दोनों रविवार (19 जुलाई) की शाम प्रदर्शन स्थल पहुंचे. इधर, दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करते हुए, इस तरह के किसी भी मार्च की अनुमति न देने की बात कही है.

उनसे जुड़े वीडियो सामने आए हैं. इनके अलावा पूनम पांडे ने भी बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि यह छात्रों के बारे में है, राजनीति या धर्म के बारे में नहीं है. इनके अलावा पूनम पांडे ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया है.

शबाना आजमी ने प्रदर्शनकारियों का हाथ चूमा

शबाना आजमी ने प्रदर्शनकारी का हाथ चूमा. सीजेपी की तरफ से आजमी का वीडियो जारी किया गया. इसमें प्रकाश राज का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है. एक प्रदर्शनकारी ने शबाना आजमी को उनके पास बैठने और उनके हाथों को चूमने का एक वीडियो साझा किया. एक्टर ने जाने से पहले उनके चेहरे पर भी हाथ फेरा और समर्थन जताया. वहीं शबाना आजमी ने मंच से सोनम वांगचु को समर्थन दिया है.

संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस की दो टूक, कहा- न कोई परमिशन मांगी गई, न हमने दी, धारा 163 लागू

प्रकाश राज बोले- आज रात आपके साथ हूं

इधर, प्रकाश राज दूसरी बार जंतर मंतर पर पहुंचे. जहां उन्होंने भाषण दिया. इसमें उन्होंने कहा कि मैं आज रात आपके साथ हूं. मैं यहीं हूं. देखते हैं क्या होता है. इसके अलावा उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे देश के युवा सवाल पूछ रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये युवा हैं. जो एक मकसद से लड़ रहे हैं. आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया भी जंतर मंतर पर पहुंचे.

इनके अलावा लेखक डॉ. लक्ष्मण यादव भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे. म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने भी एक वीडियो जारी किया है. उसमें उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि अब भी नहीं जागे तो कब जागोगे. रालोपा के संस्थापक हनुमान बेनीवाल भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंचे. समाजवादी पार्टी से सांसद राजीव राय भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंचे. इनके अलावा समाजवादी सांसद प्रिया सरोज और कैराना सासंद इकरा हसन भी जंतर मंतर पहुंची.

6 जून से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही सीजेपी

6 जून से जंतर मंतर पर विरोध प्रदरशन जारी है. सीजेपी इस प्रदर्शन को होल्ड कर रही है. उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है. वहीं 28 जून से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं. अदालती हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को शनिवार को ले गई और उन्हें सफदरगंज अस्पताल में एडमिट किया है.

Delhi Weather News: दिल्ली में गर्मी बरकरार, सामान्य से अधिक रहा पारा, नहीं हुई बारिश, कल क्या होगा?