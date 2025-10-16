हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक... बिहार चुनाव में बीजेपी का प्रचार करेंगे ये दिग्गज नेता

पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक... बिहार चुनाव में बीजेपी का प्रचार करेंगे ये दिग्गज नेता

बिहार चुनाव मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद अब भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई मंत्री, सीएम व प्रमुख अभिनेताओं के नाम शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 16 Oct 2025 06:28 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जैसे राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं. 

साथ ही, इस बार पार्टी ने भोजपुरी सिनेमा के चर्चित अभिनेता और गायक पवन सिंह को भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि पार्टी मतदाताओं से भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी खास मान रही है. 

इन राज्यों के सीएम भी बनेंगे प्रचारक फेस

बीजेपी की इस लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और क्षेत्रीय नेता शामिल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां मुख्य चेहरा बने रहेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे लोकप्रिय नेताओं की भी इस सूची में मौजूदगी है.

इसके अलावा, पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, सी.आर. पाटिल, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह और अश्विनी कुमार चौबे जैसे अनुभवी चेहरों को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है. लिस्ट में राज भूषण चौधरी, रवि शंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूड़ी, विनोद तावड़े, बाबूलाल मरांडी, प्रदीप कुमार सिंह, गोपाल जी ठाकुर, डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल और जनक राम को भी शामिल किया गया है.

बिहार के स्थानीय नेता और अभिनेता भी शामिल

बिहार के कई स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं जैसे सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, रेनू देवी, डॉ. प्रेम कुमार, साध्वी निरंजन ज्योति, सतीश चंद्र दुबे, नंद किशोर यादव और डॉ. संजय जायसवाल को भी इसमें जगह मिली है.

भाजपा ने इस बार भोजपुरी सिनेमा से जुड़े कलाकारों को भी खास जगह दिया है. पवन सिंह के अलावा मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' जैसे लोकप्रिय सितारों को भी प्रचार के लिए मैदान में उतारा जाएगा. इन कलाकारों का बिहार में व्यापक फैनबेस है, जो भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

दो चरणों में होगा बिहार विधानसभा चुनाव

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सूची के जरिए भाजपा ने जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और सांस्कृतिक जुड़ाव, तीनों स्तरों पर मजबूत दांव खेला है. अब देखना यह होगा कि यह स्टार पावर वोटों में कितनी तब्दील होती है. बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

ये भी पढ़ें:- Bihar Voter List: 'उम्मीद है वोटिंग लिस्ट की गलतियों को सुधारेंगे', बिहार SIR पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट

Published at : 16 Oct 2025 06:28 PM (IST)
Tags :
BJP PM Modi YOGI ADITYANATH AMIT SHAH BIHAR ELECTION RAJNATH SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘पाकिस्तान की पुरानी आदत है, अपनी नाकामियों का...’, अफगान-PAK संघर्ष पर क्या बोला MEA?
‘पाकिस्तान की पुरानी आदत है, अपनी नाकामियों का...’, अफगान-PAK संघर्ष पर क्या बोला MEA?
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
विराट का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा; फिर भी सबसे अमीर नहीं कोहली
विराट कोहली का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा
साउथ सिनेमा
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘पाकिस्तान की पुरानी आदत है, अपनी नाकामियों का...’, अफगान-PAK संघर्ष पर क्या बोला MEA?
‘पाकिस्तान की पुरानी आदत है, अपनी नाकामियों का...’, अफगान-PAK संघर्ष पर क्या बोला MEA?
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
विराट का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा; फिर भी सबसे अमीर नहीं कोहली
विराट कोहली का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा
साउथ सिनेमा
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक
इंडिया
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
गुजरात
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
जनरल नॉलेज
Dog Evolution: कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
ट्रेंडिंग
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget