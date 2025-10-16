पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक... बिहार चुनाव में बीजेपी का प्रचार करेंगे ये दिग्गज नेता

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जैसे राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं.

साथ ही, इस बार पार्टी ने भोजपुरी सिनेमा के चर्चित अभिनेता और गायक पवन सिंह को भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि पार्टी मतदाताओं से भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी खास मान रही है.

इन राज्यों के सीएम भी बनेंगे प्रचारक फेस

बीजेपी की इस लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और क्षेत्रीय नेता शामिल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां मुख्य चेहरा बने रहेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे लोकप्रिय नेताओं की भी इस सूची में मौजूदगी है.

इसके अलावा, पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, सी.आर. पाटिल, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह और अश्विनी कुमार चौबे जैसे अनुभवी चेहरों को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है. लिस्ट में राज भूषण चौधरी, रवि शंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूड़ी, विनोद तावड़े, बाबूलाल मरांडी, प्रदीप कुमार सिंह, गोपाल जी ठाकुर, डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल और जनक राम को भी शामिल किया गया है.

बिहार के स्थानीय नेता और अभिनेता भी शामिल

बिहार के कई स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं जैसे सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, रेनू देवी, डॉ. प्रेम कुमार, साध्वी निरंजन ज्योति, सतीश चंद्र दुबे, नंद किशोर यादव और डॉ. संजय जायसवाल को भी इसमें जगह मिली है.

भाजपा ने इस बार भोजपुरी सिनेमा से जुड़े कलाकारों को भी खास जगह दिया है. पवन सिंह के अलावा मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' जैसे लोकप्रिय सितारों को भी प्रचार के लिए मैदान में उतारा जाएगा. इन कलाकारों का बिहार में व्यापक फैनबेस है, जो भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

दो चरणों में होगा बिहार विधानसभा चुनाव

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सूची के जरिए भाजपा ने जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और सांस्कृतिक जुड़ाव, तीनों स्तरों पर मजबूत दांव खेला है. अब देखना यह होगा कि यह स्टार पावर वोटों में कितनी तब्दील होती है. बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

ये भी पढ़ें:- Bihar Voter List: 'उम्मीद है वोटिंग लिस्ट की गलतियों को सुधारेंगे', बिहार SIR पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट