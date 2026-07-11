POCSO केस में जमानत पर बाहर आए आरोपी ने कर दी 6 लोगों की हत्या, खत्म कर दिया अपना ही परिवार

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में 6 हत्याओं का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी व्यक्ति ने कथित तौर पर 6 लोगों की हत्या कर दी. मरने वालों में उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे, 1 नाबालिग लड़की और पीड़ित परिवार की 2 महिलाएं शामिल हैं.

यह घटना शनिवार तड़के शाबाद मंडल के दैवालागुडा गांव में हुई. पुलिस के अनुसार आरोपी राजकुमार मई में दर्ज POCSO मामले में गिरफ़्तार होने के बाद हाल ही में जमानत पर बाहर आया था. जांचकर्ताओं को शक है कि इस मामले और अपनी गिरफ़्तारी को लेकर नाराजगी इन हमलों की वजह हो सकती है. इन हत्याओं से स्थानीय समुदाय में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि POCSO का मामला 16 मई को एक नाबालिग लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया था. महिला ने राजकुमार पर अपनी बेटी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इसके बाद उसे 26 मई को गिरफ़्तार किया गया था और जमानत मिलने से पहले न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. रिहाई के बाद राजकुमार ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के परिवार को निशाना बनाया.

अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ा

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 17 साल की लड़की, उसकी मां लक्ष्मी और दादी रुक्कम्मा पर हमला कर उनकी हत्या कर दी. उस पर अपनी पत्नी सरिता और अपने दो बेटों, परीक्षित और रुद्रावंश की हत्या का भी आरोप है. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि हत्याएं 2 अलग-अलग जगहों पर हुईं, जिससे मामले की जटिलता बढ़ गई है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं, मामला दर्ज किया और बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. जांचकर्ता घटनाओं के क्रम, असली मकसद और हत्याओं से जुड़ी सभी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं. पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी जांच की निगरानी कर रहे हैं, जबकि फॉरेंसिक टीमें घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही हैं. इस मामले को हाल के समय में जिले में हुई सबसे गंभीर आपराधिक घटनाओं में से एक माना जा रहा है.

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