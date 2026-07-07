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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापाकिस्तान के इशारे पर नाच रहा बांग्लादेश! भारतीय राजदूत के सामने कश्मीर को PAK में दिखाया, इंडिया ने कहा- 'ये तो...'

पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहा बांग्लादेश! भारतीय राजदूत के सामने कश्मीर को PAK में दिखाया, इंडिया ने कहा- 'ये तो...'

India Bangladesh: बांग्लादेश में एक सेमिनार के दौरान भारत का गलत नक्शा दिखा दिया गया, जिसका इंडियन डिप्लोमैट ने कड़ा विरोध किया. नक्शे में कश्मीर को पाक का हिस्सा दिखा दिया गया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 07 Jul 2026 07:19 AM (IST)
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जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. हालांकि इसके बावजूद कश्मीर को अब तक कई बार भारत से अलग दिखाया जा चुका है. एक ऐसा ही वाकया बांग्लादेश में हो गया. दरअसल ढाका में एक इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित हुई थी. इसमें प्रजेंटेशन के दौरान कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया. इसके बाद बवाल हो गया. भारत ने इस नक्शे को लेकर तुरंत कड़ा विरोध जताया. 

ढाका के बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज की ओर से एक सेमिनार आयोजित हुई, जो कि विदेश मामलों को लेकर थी. इस प्रोग्राम में बतौर मुख्य वक्ता बांग्लादेश के पूर्व राजदूत तारिक ए करीम प्रजेंटेशन दे रहे थे. उन्होंने इस दौरान भारत का गलत नक्शा स्क्रीन पर दिखा दिया. नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर दिखा दिया गया. 

भारतीय डिप्लोमैट ने गलत नक्शे पर जताया कड़ा विरोध

इस प्रोग्राम में दर्शकों के बीच भारतीय हाईकमीशन की सेकेंड सेक्रेटरी पूजा कुमारी झा भी मौजूद थीं. उन्होंने गलत नक्शा देखते ही तुरंत कड़ा विरोध जताया. उन्होंने सेमिनार में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, 'यहां दिखाया जा रहा भारत का नक्शा गलत है. जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है. यह नक्शा सही नहीं है.'

गलत नक्शे पर बांग्लादेश ने दी सफाई

भारत की ओर से विरोध दर्ज कराने के बाद प्रजेंटेशन दे रहे बांग्लादेश के पूर्व राजनयिक तारिक ए करीम को मंच से ही सफाई देनी पड़ गई. उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि नक्शे का इस्तेमाल सिर्फ सांकेतिक तौर पर किया गया है. इसका वास्तविक सीमाओं से कोई संबंध नहीं है.

विदेश मंत्रालय भारत के नक्शे को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है. ऐसा पहले भी हो चुका है जब भारत का गलत नक्शा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखा दिया गया. विदेश मंत्रालय पहले भी इसका विरोध दर्ज करवा चुका है.

यह भी पढ़ें : किश्तवाड़ में फटा बादल, मुंबई में हाई टाइड, आसमानी आफत से कहां मची तबाही और क्या है अलर्ट

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 07 Jul 2026 07:16 AM (IST)
Tags :
Pakistan INDIA JAMMU KASHMIR BANGLADESH
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