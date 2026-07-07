जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. हालांकि इसके बावजूद कश्मीर को अब तक कई बार भारत से अलग दिखाया जा चुका है. एक ऐसा ही वाकया बांग्लादेश में हो गया. दरअसल ढाका में एक इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित हुई थी. इसमें प्रजेंटेशन के दौरान कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया. इसके बाद बवाल हो गया. भारत ने इस नक्शे को लेकर तुरंत कड़ा विरोध जताया.

ढाका के बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज की ओर से एक सेमिनार आयोजित हुई, जो कि विदेश मामलों को लेकर थी. इस प्रोग्राम में बतौर मुख्य वक्ता बांग्लादेश के पूर्व राजदूत तारिक ए करीम प्रजेंटेशन दे रहे थे. उन्होंने इस दौरान भारत का गलत नक्शा स्क्रीन पर दिखा दिया. नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर दिखा दिया गया.

भारतीय डिप्लोमैट ने गलत नक्शे पर जताया कड़ा विरोध

इस प्रोग्राम में दर्शकों के बीच भारतीय हाईकमीशन की सेकेंड सेक्रेटरी पूजा कुमारी झा भी मौजूद थीं. उन्होंने गलत नक्शा देखते ही तुरंत कड़ा विरोध जताया. उन्होंने सेमिनार में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, 'यहां दिखाया जा रहा भारत का नक्शा गलत है. जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है. यह नक्शा सही नहीं है.'

गलत नक्शे पर बांग्लादेश ने दी सफाई

भारत की ओर से विरोध दर्ज कराने के बाद प्रजेंटेशन दे रहे बांग्लादेश के पूर्व राजनयिक तारिक ए करीम को मंच से ही सफाई देनी पड़ गई. उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि नक्शे का इस्तेमाल सिर्फ सांकेतिक तौर पर किया गया है. इसका वास्तविक सीमाओं से कोई संबंध नहीं है.

विदेश मंत्रालय भारत के नक्शे को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है. ऐसा पहले भी हो चुका है जब भारत का गलत नक्शा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखा दिया गया. विदेश मंत्रालय पहले भी इसका विरोध दर्ज करवा चुका है.

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