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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापायलट लेट, AC बंद,.. दिल्ली से पटना फ्लाइट में उड़ान से पहले हंगामा, एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही

पायलट लेट, AC बंद,.. दिल्ली से पटना फ्लाइट में उड़ान से पहले हंगामा, एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही

दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट में उस समय हंगामे की स्थिति हो गई, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्रियों को प्लेन में बैठाकर भूल गई. इस दौरान पायलट भी देरी से पहुंचा.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: कार्तिक सागर |  Updated at : 19 Jun 2026 09:48 PM (IST)
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दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट में उस समय हंगामे की स्थिति हो गई, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्रियों को प्लेन में बैठाकर भूल गई. इस दौरान पायलट भी देरी से पहुंचा, और बोर्डिंग के बाद यात्रियों को 1.5 घंटे अंदर ही कैद रखा. 

दिल्ली से पटना जा रही Air India Express की फ्लाइट IX 1197 ने यात्रियों को उड़ान से पहले ही थका दिया. शाम 7:05 बजे की निर्धारित उड़ान के लिए बोर्डिंग पूरी करवा दी गई लेकिन इसके बाद जो हुआ  उसने यात्रियों का गुस्सा बढ़ा दिया. करीब 1 से 1.5 घंटे तक यात्रियों को विमान के अंदर ही बैठाकर रखा गया. बिना किसी स्पष्ट जानकारी के AC बंद, गर्मी से बेहाल यात्री—बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी. 

स्थिति और खराब तब हुई जब विमान के अंदर एयर कंडीशनिंग तक चालू नहीं थी. जून की गर्मी में बंद विमान के अंदर बैठे यात्रियों के लिए यह हालात किसी टॉर्चर से कम नहीं थे. बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी परेशान दिखे. काफी देर बाद जाकर AC चालू किया गया लेकिन तब तक यात्रियों का सब्र जवाब दे चुका था. जब इस देरी पर एयरलाइन से सवाल पूछा गया तो जवाब आया - रनवे गीला था - wet runway और पायलट कागजी प्रक्रिया  में व्यस्त थे.

 

अपडेट जारी है.. 

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 19 Jun 2026 09:33 PM (IST)
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