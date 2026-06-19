दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट में उस समय हंगामे की स्थिति हो गई, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्रियों को प्लेन में बैठाकर भूल गई. इस दौरान पायलट भी देरी से पहुंचा, और बोर्डिंग के बाद यात्रियों को 1.5 घंटे अंदर ही कैद रखा.

दिल्ली से पटना जा रही Air India Express की फ्लाइट IX 1197 ने यात्रियों को उड़ान से पहले ही थका दिया. शाम 7:05 बजे की निर्धारित उड़ान के लिए बोर्डिंग पूरी करवा दी गई लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने यात्रियों का गुस्सा बढ़ा दिया. करीब 1 से 1.5 घंटे तक यात्रियों को विमान के अंदर ही बैठाकर रखा गया. बिना किसी स्पष्ट जानकारी के AC बंद, गर्मी से बेहाल यात्री—बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी.

स्थिति और खराब तब हुई जब विमान के अंदर एयर कंडीशनिंग तक चालू नहीं थी. जून की गर्मी में बंद विमान के अंदर बैठे यात्रियों के लिए यह हालात किसी टॉर्चर से कम नहीं थे. बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी परेशान दिखे. काफी देर बाद जाकर AC चालू किया गया लेकिन तब तक यात्रियों का सब्र जवाब दे चुका था. जब इस देरी पर एयरलाइन से सवाल पूछा गया तो जवाब आया - रनवे गीला था - wet runway और पायलट कागजी प्रक्रिया में व्यस्त थे.

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