Weather Today: देशभर में मानसून का कहर, दिल्ली-NCR से उत्तराखंड तक बारिश से हुआ बुरा हाल
India Weather Update Today: देशभर में मानसून कहर बरपा रहा है. कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है. ये बारिश लोगों के लिए आफत भी बनती जा रही है. जानते हैं देश के मौसम का हाल.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, 11 अगस्त को दिल्ली- एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. आसमान में बादल छाए रहने के साथ कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
गर्मी से मिलेगी राहत
IMD के अनुसार दिल्ली में बारिश के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट आने और लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, बारिश के बाद हवा में नमी बढ़ने से उमस लोगों को परेशान कर सकती है. आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 11 अगस्त को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. इस दौरान हवा में नमी का स्तर काफी अधिक रहेगा. सुबह के समय हल्की से मध्यम बारिश, पूर्वाह्न में भी हल्की से मध्यम बारिश और दोपहर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है. शाम और रात में बारिश की तीव्रता कम होकर बहुत हल्की से हल्की बारिश तक सीमित रह सकती है. ऐसे में दिनभर बादलों की आवाजाही और रुक-रुककर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.
हिमाचल का कैसा होगा हाल
हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार रात से तेज बारिश का दौर जारी है. खासकर जिला कांगड़ा में देर रात हुई भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर आ गए हैं. मौसम विभाग ने मंगलवार को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.
वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला और सोलन जिलों के लिए भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को कांगड़ा और सिरमौर में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.
उत्तराखंड में येलो अलर्ट
उत्तराखंड में भी पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी है. देहरादून और हरिद्वार में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है जबकि देहरादून में नदी से सटे दो भवन धराशायी हो गए. पर्वतीय क्षेत्रों में जगह-जगह भूस्खलन से यातायात प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग ने मंगलवार भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है.
इनपुट-आईएएनएस
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