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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापुडुचेरी में भगवा झंडा देखकर भड़के अमित शाह, कहा- 'तिरंगा कहां है'

पुडुचेरी में भगवा झंडा देखकर भड़के अमित शाह, कहा- 'तिरंगा कहां है'

Amit Shah Puducherry: पुडुचेरी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह को मंत्री ए. नमस्सिवायम ने भगवा झंड़ा पकड़ाया तो उन्होंने तुरंत पूछा कि तिरंगा कहां है, मुझे वो चाहिए.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 11 Aug 2026 09:34 AM (IST)
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देशभर में 15 अगस्त से पहले ‘हर घर तिरंगा अभियान 2026’ की शुरुआत हो चुकी है. इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया. यात्रा को रवाना करने से पहले मंच पर एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. पुडुचेरी के मंत्री ए. नमस्सिवायम ने अमित शाह की ओर गलती से भगवा झंडा बढ़ा दिया. 

झंडा लेने से पहले शाह ने उसे देखा और तुरंत पूछा कि तिरंगा कहां है, मुझे वो चाहिए. इसके बाद आनन-फानन में तिरंगा लाया गया, जिसे अमित शाह ने लहराकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मंत्री की ओर से हुई चूक पर अमित शाह की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है.

अमित शाह ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी में ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ को मुरुगा थिएटर सिग्नल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस यात्रा में हजारों लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए. कार्यक्रम में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन और अन्य लोग भी मौजूद रहे.

‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत देशभर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं. इस साल अभियान की थीम राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की भावना को समर्पित है. यह आयोजन ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है.

15 अगस्त को होगा डिजिटल तिरंगा रिले

इस बार स्वतंत्रता दिवस पर एक विशेष डिजिटल रिले भी आयोजित किया जाएगा. इसके तहत समय क्षेत्र के अनुसार दुनिया भर में मौजूद 54 भारतीय दूतावास सूर्योदय के क्रम में तिरंगा फहराएंगे.

इसके अलावा अलग-अलग आयोजन स्थलों पर तिरंगा कैनवास भी लगाए गए हैं. इन पर नागरिक किसी भी भारतीय भाषा में ‘हर घर तिरंगा’ या ‘जय हिंद’ लिख सकेंगे.

कौन हैं ए. नमस्सिवायम?

ए. नमस्सिवायम पुडुचेरी सरकार में प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं. वह फिलहाल गृह, शिक्षा और खेल विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसके अलावा वह पुडुचेरी बीजेपी के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं. मंच पर हुई झंडे से जुड़ी इस चूक के बाद उनका नाम भी चर्चा में आ गया है.

यह भी पढ़ें : PM मोदी, अमित शाह, सोनिया-अखिलेश... सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे दिग्गज

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Puducherry BJP Breaking News Abp News INDIA AMIT SHAH
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