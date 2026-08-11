पुडुचेरी में भगवा झंडा देखकर भड़के अमित शाह, कहा- 'तिरंगा कहां है'
Amit Shah Puducherry: पुडुचेरी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह को मंत्री ए. नमस्सिवायम ने भगवा झंड़ा पकड़ाया तो उन्होंने तुरंत पूछा कि तिरंगा कहां है, मुझे वो चाहिए.
देशभर में 15 अगस्त से पहले ‘हर घर तिरंगा अभियान 2026’ की शुरुआत हो चुकी है. इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया. यात्रा को रवाना करने से पहले मंच पर एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. पुडुचेरी के मंत्री ए. नमस्सिवायम ने अमित शाह की ओर गलती से भगवा झंडा बढ़ा दिया.
झंडा लेने से पहले शाह ने उसे देखा और तुरंत पूछा कि तिरंगा कहां है, मुझे वो चाहिए. इसके बाद आनन-फानन में तिरंगा लाया गया, जिसे अमित शाह ने लहराकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मंत्री की ओर से हुई चूक पर अमित शाह की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है.
Tiranga first.....Tiranga above everything!— BhikuMhatre (@MumbaichaDon) August 9, 2026
Unapologetically Nationalist .@AmitShah Ji at Puducherry. pic.twitter.com/4iNhP6koEe
अमित शाह ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी में ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ को मुरुगा थिएटर सिग्नल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस यात्रा में हजारों लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए. कार्यक्रम में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन और अन्य लोग भी मौजूद रहे.
‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत देशभर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं. इस साल अभियान की थीम राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की भावना को समर्पित है. यह आयोजन ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है.
15 अगस्त को होगा डिजिटल तिरंगा रिले
इस बार स्वतंत्रता दिवस पर एक विशेष डिजिटल रिले भी आयोजित किया जाएगा. इसके तहत समय क्षेत्र के अनुसार दुनिया भर में मौजूद 54 भारतीय दूतावास सूर्योदय के क्रम में तिरंगा फहराएंगे.
इसके अलावा अलग-अलग आयोजन स्थलों पर तिरंगा कैनवास भी लगाए गए हैं. इन पर नागरिक किसी भी भारतीय भाषा में ‘हर घर तिरंगा’ या ‘जय हिंद’ लिख सकेंगे.
कौन हैं ए. नमस्सिवायम?
ए. नमस्सिवायम पुडुचेरी सरकार में प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं. वह फिलहाल गृह, शिक्षा और खेल विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसके अलावा वह पुडुचेरी बीजेपी के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं. मंच पर हुई झंडे से जुड़ी इस चूक के बाद उनका नाम भी चर्चा में आ गया है.
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