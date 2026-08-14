कौन है ड्रग माफिया वीरेंदर बैसोया? UAE से भारत लाने पर अमित शाह बोले- साबित हो गया कि...

ड्रग्स सिंडिकेट के टॉप माफिया वीरेंदर बैसोया को दुबई से भारत लाया गया है. एयर इंडिया की फ्लाइट नम्बर 4310 से लाया गया है. ड्रग्स के खिलाफ भारत सरकार की बड़ी कामयाबी मिली है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट शेयर करके बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भगोड़े ड्रग माफिया वीरेंद्र सिंह बैसोया को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है.

'जीरो टॉलरेंस का एक बड़ा उदाहरण'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि 'मोदी सरकार विदेशों में छिपे नशा तस्करों को लगातार ढूंढ रही है और उनके पूरे नेटवर्क को सख्ती से खत्म कर रही है. उन्होंने कहा कि NCB द्वारा यूएई से बैसोया को वापस लाना नशीली दवाओं के खिलाफ सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस' (बिल्कुल बर्दाश्त न करने की) नीति का एक बड़ा उदाहरण है.'

Modi govt is relentlessly tracking down drug traffickers hiding abroad and destroying their entire ecosystem with a ruthless approach.



Creating a new milestone in the policy of zero tolerance against narcotics, the NCB secured the return of fugitive drug kingpin Virender Singh… — Amit Shah (@AmitShah) August 14, 2026

अमित शाह ने आगे कहा कि 'हमारी जांच एजेंसियों ने इस मामले की तह तक जाकर काम किया है. इससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि नशीले पदार्थों के तस्कर चाहें दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं, वे भारतीय कानून की पहुंच से बच नहीं सकते. वीरेंद्र सिंह बैसोया पर एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का मुख्य मास्टरमाइंड होने का आरोप है.'

कौन है वीरेंदर बैसोया?

NCB ने वीरेंदर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस था. बैसोया पुणे के 6000 करोड़ केस का आरोपी है. भारत सरकार की पहल पर डिपोर्ट किया गया. दिल्ली पुलिस के ड्रग्स के 13000 केस के मामले में मुख्य आरोपी संदीप धुनिय का वीरेंदर बैसोया करीबी है. संदीप धुनिय दुबई से पाकिस्तान जाने में कामयाब हुआ.

ये भी पढ़ें: '7 सेकंड तक पायलट के कमांड पर नहीं चला एयर इंडिया का विमान', टर्बुलेंस पर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा