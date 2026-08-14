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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकौन है ड्रग माफिया वीरेंदर बैसोया? UAE से भारत लाने पर अमित शाह बोले- साबित हो गया कि...

कौन है ड्रग माफिया वीरेंदर बैसोया? UAE से भारत लाने पर अमित शाह बोले- साबित हो गया कि...

ड्रग्स सिंडिकेट के टॉप माफिया वीरेंदर बैसोया को एनसीबी दुबई से भारत ले आई है. इस बड़ी सफलता पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट शेयर किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 14 Aug 2026 10:53 AM (IST)
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ड्रग्स सिंडिकेट के टॉप माफिया वीरेंदर बैसोया को दुबई से भारत लाया गया है. एयर इंडिया की फ्लाइट नम्बर 4310 से लाया गया है. ड्रग्स के खिलाफ भारत सरकार की बड़ी कामयाबी मिली है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट शेयर करके बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भगोड़े ड्रग माफिया वीरेंद्र सिंह बैसोया को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है.

'जीरो टॉलरेंस का एक बड़ा उदाहरण'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि 'मोदी सरकार विदेशों में छिपे नशा तस्करों को लगातार ढूंढ रही है और उनके पूरे नेटवर्क को सख्ती से खत्म कर रही है. उन्होंने कहा कि NCB द्वारा यूएई से बैसोया को वापस लाना नशीली दवाओं के खिलाफ सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस' (बिल्कुल बर्दाश्त न करने की) नीति का एक बड़ा उदाहरण है.'

अमित शाह ने आगे कहा कि 'हमारी जांच एजेंसियों ने इस मामले की तह तक जाकर काम किया है. इससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि नशीले पदार्थों के तस्कर चाहें दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं, वे भारतीय कानून की पहुंच से बच नहीं सकते. वीरेंद्र सिंह बैसोया पर एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का मुख्य मास्टरमाइंड होने का आरोप है.'

कौन है वीरेंदर बैसोया?

NCB ने वीरेंदर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस था. बैसोया पुणे के 6000 करोड़ केस का आरोपी है. भारत सरकार की पहल पर डिपोर्ट किया गया. दिल्ली पुलिस के ड्रग्स के 13000 केस के मामले में मुख्य आरोपी संदीप धुनिय का वीरेंदर बैसोया करीबी है. संदीप धुनिय दुबई से पाकिस्तान जाने में कामयाब हुआ.

ये भी पढ़ें: '7 सेकंड तक पायलट के कमांड पर नहीं चला एयर इंडिया का विमान', टर्बुलेंस पर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 14 Aug 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Drug Mafia AMIT SHAH
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