संसद में चल रही वंदे मातरम् गीत पर चर्चा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया है. उन्होंने कहा, "मैंने भाजपा के कुछ लोगों को यह कहते सुना कि वे नेताजी को पसंद नहीं करते. आप नेताजी, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय को पसंद नहीं करते हैं, तो आप किसको पसंद करते हैं?"

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वंदे मातरम् पर राजनीति करने को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने बीजेपी को बांग्ला विरोधी करार दिया है. साथ ही कहा है कि हम सभी धर्म का सम्मान करते है.

इंडिगो फ्लाइट पर क्या बोलीं?

इसके अलावा उन्होंने इंडिगो फ्लाइट को लेकर बने देशभर में हालात पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा "जनता के पास क्या ऑप्शन है? यह बहुत बुरा है कि ज़्यादातर फ्लाइट्स रुक गई हैं. यह एक मुसीबत है. हज़ारों पैसेंजर एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. वे मेंटली टॉर्चर महसूस कर रहे हैं. मैं भारत सरकार से इसे हल करने के लिए एक प्लान बनाने को कहती हूं. BJP सरकार को देश और लोगों से जुड़े मामलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन BJP को सिर्फ़ इस बात की परवाह है कि इंस्टीट्यूशन्स पर कैसे कब्ज़ा किया जाए."

"देश के अंदर समस्या का समाधान नहीं हो रहा"

उन्होंने कहा कि फ्लाइट संकट से दिक्कत हो रही है. ऐसे देश नहीं चल सकता. देश के अंदर की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है. जिन पैसेंजर्स को नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा देना चाहिए. बीजेपी केवल ईवीएम से वोट मैनेज करती है. जनता की मुख्य समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. फ्लाइट्स बंद है, किराया ज्यादा कर दिया गया है. यह डिजास्टर है. पिछले 7-8 दिनों से लाखों पैसेंजर प्रभावित हो रहे हैं.

लोकसभा में चल रही चर्चा

वंदे मातरम् गीत पर भारत के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में 150 साल पूरे होने पर चर्चा चल रही है. इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा, संकल्प और राष्ट्र जागृति का स्त्रोत है. उन्होंने कहा कि जिस जयघोष ने देश को आजादी तक पहुंचाया, उस वंदे मातरम् का पुण्य स्मरण करना गौरव और कर्तव्य दोनों है.