हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान का पुराना इतिहास', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भारत का पहला रिएक्शन

'अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान का पुराना इतिहास', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भारत का पहला रिएक्शन

Pakistan Illegal nuke activities: भारत ने कहा कि अवैध और गुप्त परमाणु कार्यक्रम चलाना पाकिस्तान के इतिहास का हिस्सा रहा है और देश दशकों से तस्करी, गुप्त नेटवर्क और परमाणु प्रसार में शामिल रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 07 Nov 2025 06:43 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के गुप्त परमाणु परीक्षणों को लेकर किए गए सनसनीखेज दावे ने अंतरराष्ट्रीय हलचल बढ़ा दी है. ट्रंप ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया के साथ-साथ पाकिस्तान भी गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है. उनके इस दावे पर अब भारत ने पहली प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास ही गैरकानूनी और छिपी हुई परमाणु गतिविधियों से भरा रहा है और भारत इस बारे में हमेशा दुनिया को आगाह करता आया है.

पाकिस्तान के परमाणु इतिहास पर भारत का बयान
MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की दशकों पुरानी गतिविधियां- जैसे तस्करी, एक्सपोर्ट कंट्रोल उल्लंघन, गुप्त सहयोग, एक्यू खान नेटवर्क और परमाणु प्रसार उसके रिकॉर्ड का हिस्सा रही हैं. उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान की इन्हीं कार्रवाइयों की ओर दिलाता रहा है. इसी संदर्भ में भारत ने ट्रंप के बयान को 'नोट' किया है.

ट्रंप ने क्या दावा किया था?
2 नवंबर को CBS के कार्यक्रम 60 Minutes में ट्रंप ने दावा किया था कि रूस, चीन और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जबकि अमेरिका इस हिस्से में पीछे है. उन्होंने कोई ठोस जानकारी नहीं दी, लेकिन उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि पाकिस्तान ने अप्रैल-मई 2025 के बीच गुप्त परीक्षण किया होगा, जब अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में लगातार मध्यम तीव्रता के भूकंप आए थे.

भूकंप और पुराने परीक्षणों जैसी रीडिंग
30 अप्रैल से 12 मई के बीच 4.0 से 4.7 तीव्रता वाले कई भूकंप आए, जिनकी तुलना 1998 के चागाई-I और चागाई-II परमाणु परीक्षणों से की गई. हालांकि पाकिस्तान ने किसी भी परीक्षण से साफ इनकार किया, यह कहते हुए कि वह 'पहले परीक्षण करने वाला देश नहीं रहा है और न आगे होगा.' पाकिस्तान ने आखिरी बार 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे, जब भारत के पोखरण-II परीक्षण के बाद उसने जवाब दिया था. तब से अब तक पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है.

भारत ने ट्रंप के भारत-यात्रा वाले बयान पर कुछ नहीं कहा
MEA के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा से जुड़े बयानों पर अभी उनके पास साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है. जिस समय जानकारी उपलब्ध होगी, तब बताया जाएगा.

क्वाड पर भारतीय रुख
क्वाड के बारे में MEA ने कहा कि यह चार देशों के बीच इंडो-पैसिफिक के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक मूल्यवान मंच है. उन्होंने बताया कि हाल ही में मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक के दौरान क्वाड के “पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस” का आयोजन किया गया था.

मेजर विक्रांत कुमार जैतली मामले पर भारत की मदद जारी
MEA ने बताया कि रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जैतली से जुड़े मामले में भारत लगातार UAE अधिकारियों के संपर्क में है और अब तक चार बार कांसुलर विजिट भी की जा चुकी हैं. भारत उनकी पत्नी और परिवार के संपर्क में है और सभी संभव सहायता दे रहा है. यह मामला 3 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में भी उठाया गया था और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सरकार कार्रवाई कर रही है.

Published at : 07 Nov 2025 06:28 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Nuclear Test Pakistan INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू । Viral Video
Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News
Bihar Election 2025: बिहार में आज दूसरे चरण के चुनवी प्रचार के लिए NDA और INDIA ALLIANCE करेंगे रैली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
क्रिकेट
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
शिक्षा
NEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह
NEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह
हेल्थ
अब बिना सुई लगाए कम खर्च में होगा शुगर टेस्ट, IIT मद्रास की डिवाइस से डायबिटीज के मरीजों को राहत
अब बिना सुई लगाए कम खर्च में होगा शुगर टेस्ट, IIT मद्रास की डिवाइस से डायबिटीज के मरीजों को राहत
यूटिलिटी
गुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?
गुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget