महंगाई और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहा है. कांग्रेस ने पीएम मोदी को महंगाई मैन मोदी करार दिया है. इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सरकार पर हमलावर हैं. विपक्ष मोदी सरकार पर चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पर बोझ डालने का आरोप लगा रहा है. इन सभी सवालों को लेकर एबीपी न्यूज ने बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन से बातचीत की.

पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि और देशों की तुलना में हमारे यहां कीमतों में कम बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि जनता पर कम से कम बोझ पड़े. उन्होंने आगे कहा कि जनता सरकार के साथ है, लेकिन विपक्ष अलग-थलग पड़ गया है इसलिए वो जनता को उकसाना बंद करे.

तेल के दाम बढ़े

सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शुक्रवार को 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गई. डीजल की कीमत अब 89.67 रुपये प्रति लीटर के मुकाबले 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

'50 साल तक सत्ता में नहीं आने वाली कांग्रेस'

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही सरकार ने जनता से महंगाई वसूलनी शुरू कर दी है. कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव खत्म, मोदी की चंदा वसूली शुरू. कांग्रेस के बयान पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस 50 साल तक सत्ता में नहीं आने वाली.

अखिलेश यादव पर किया पलटवार

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो साइकिल ही एकमात्र विकल्प है. उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि हम साइकिल से ही सफर करते रहेंगे. अखिलेश यादव के इस तंज पर उन्होंने कहा कि वो अब साइकिल पर ही चलते रहें. मुख्यमंत्री की गाड़ी में अब नहीं बैठ पाएंगे अखिलेश.

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