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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया... तो तीन गुना बढ़ जातीं पेट्रोल-डीजल की कीमतें? तेल के दाम बढ़ाने के पीछे ये है असली वजह!

... तो तीन गुना बढ़ जातीं पेट्रोल-डीजल की कीमतें? तेल के दाम बढ़ाने के पीछे ये है असली वजह!

Petrol Diesel Price Hike: यूएस-ईरान जंग के बीच दुनियाभर में तेल के दाम बढ़े हैं. भारत पर भी इसका असर पड़ा है. शुक्रवार (15 मई) से पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए गए.

By : वरुण भसीन | Updated at : 15 May 2026 10:40 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच जंग ने दुनिया भर में तेल महंगा कर दिया.इसका असर भारत पर भी पड़ा है. देशभर में शुक्रवार (15 मई) से पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए गए. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 3.14 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 97.77 रुपये कर दी गई है, जबकि डीजल 3.11 रुपये महंगा होकर 90.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. इस बीच, मध्य पूर्व संकट के चलते तेल कंपनियों ने सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है. हालांकि, सरकार कह रही है कि हमने आम आदमी को पूरी मार से बचाया.

'तीन गुना महंगा हो सकता था पेट्रोल'

सूत्रों के मुताबिक, तेल कंपनियां रोज करीब एक हजार करोड़ रुपये का घाटा खुद उठा रही हैं. पेट्रोल पर 26 रुपये और डीजल पर करीब 82 रुपये प्रति लीटर तेल कंपनियां अपनी जेब से दे रही हैं, ताकि आपको सस्ता मिले. इसके अलावा सरकार पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये टैक्स भी पहले ही घटा चुकी है. अगर यह सब नहीं होता तो पेट्रोल दो से तीन गुना महंगा हो जाता. किसान, ट्रक वाले और ऑटो चालक सबसे पहले टूट जाते.

दक्षिण-पूर्व एशिया में तेल 50 फीसदी तक महंगा

किसानों के लिए खाद की बात करें तो बाजार में 2200 रुपये की बोरी किसान को सिर्फ 242 रुपये में मिल रही है. बाकी का पैसा सरकार भर रही है. दुनिया के करीब 82 देशों में पेट्रोल-डीजल की राशनिंग हो रही है. दक्षिण-पूर्व एशिया में तेल 50 फीसदी तक महंगा हो गया, यूरोप में 20 फीसदी. भारत ने अभी तक यह नौबत नहीं आने दी.

CNG Price Hike: महंगाई की एक और मार! 2 रुपये महंगी हुई सीएनजी, जानें अलग-अलग शहरों में रेट

प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि विदेश यात्रा कम करें, सोना कम खरीदें और ईंधन बचाएं. सरकार का कहना है कि भारतीय परिवारों के पास 30 हजार टन सोना पड़ा है, जिसकी कीमत करीब 400 लाख करोड़ रुपये है. सोने का आयात अब देश का दूसरा सबसे बड़ा खर्च बन गया है. सरकार साफ कह रही है कि यह संकट हमारी गलती से नहीं आया यह बाहर से आई मुसीबत है और भारत दबाव में आकर फैसले नहीं करता.

कितनी बढ़ीं कीमतें?

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 3.14 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 97.77 रुपये कर दी गई है, जबकि डीजल 3.11 रुपये महंगा होकर 90.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी है. दिल्ली में सीएनजी के नए रेट 79.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है. इसका सीधा असर भारतीय तेल कंपनियों और आम लोगों पर पड़ा है.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 15 May 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
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