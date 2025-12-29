पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया है. उन्होंने माना है कि भारत की तरफ से की गई कार्रवाई में नूर खान एयरबेस तबाह हो गया था. इस दौरान कई जवान जख्मी हो गए थे. उनके इस बयान के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुल गई है. अब उनके बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पॉल ने भी प्रतिक्रिया दी है.

'यह अच्छी बात है कि वो धीरे धीरे मान रहे'

उन्होंने कहा है,' पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने यह बात मानी है कि नूर खान बेस पर मिसाइलों से हमला हुआ था. यह अच्छी बात है, कि वे धीरे-धीरे यह बात मान रहे हैं. लेकिन भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान (Indian Security Establishment, भारतीय सेना और वायुसेना को पहले दिन से यह सभी कुछ पता था. ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले में 9 आतंकी कैंप, 11 एयरबेस और 19 विमान क्षतिग्रस्त हुए थे. पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा था. अधिकतर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने भी इस बात की पुष्टि की है.'

#WATCH | Jammu, J&K: On Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar’s statement, Former J&K DGP Shesh Paul Vaid says, "Admission comes from Ishaq Dar, Deputy PM of Pakistan, that the Nur Khan base was hit by missiles. It's good that they are slowly admitting now. But we in the Indian… pic.twitter.com/7KTFGGqwrV — ANI (@ANI) December 28, 2025

उन्होंने कहा, यह साबित करता है कि कैसे पूरा पाकिस्तान, आतंकी को स्पॉन्सर्स करने वाले लोग, और खुद आतंकी संगठन डरे हुए हैं. यह दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान पर कितना असर डाला है. यह भारत की सफलता कि कैसे आतंकी संगठन और उसको बढ़ावा देने वाले लोग डरे हुए हैं.

क्या कहा था इशाक डार ने?

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने शनिवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में अपनी बात रखी. यह उनकी साल की आखिरी प्रेस ब्रीफिंग थी. उन्होंने पुष्टी की कि भारत ने रावलपिंडी के चकला में उनके नूर खान एयर बेस को निशाना बनाया था. इससे उनके मिलिट्री ठिकाने को नुकसान पहुंचा और वहां तैनात जवान भी घायल हुए. भारत ने 36 घंटों के भीतर पाकिस्तानी इलाके में कई ड्रोन भेजे थे. एक ड्रोन ने मिलिट्री ठिकाने को नुकसान पहुंचाया, जो ऑपरेशन के पैमाने और सटीकता को दिखाता है.