प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार दौरे पर पहुंचे. पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया. इस मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई.' प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान वैशाली जिले में गंगा नदी पर बने बिहार के नए छह लेन केबल ब्रिज का उद्घाटन होना है. इस पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा गया है. इसके शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क और बेहतर होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा नदी पर बने 9.76 किलोमीटर लंबे छह लेन के पुल का उद्घाटन करेंगे. करीब 4,280 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह पुल वैशाली जिले के बिदुपुर को पटना के बाहरी इलाके में स्थित कच्ची दरगाह से जोड़ेगा. यह पुल 19.7 किलोमीटर लंबी कच्ची दरगाह-बिदुपुर सड़क संपर्क परियोजना का प्रमुख हिस्सा है. इस परियोजना के पूरा होने से पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन आसान होगा. खासकर उन इलाकों के लोगों को फायदा मिलेगा, जिन्हें अब तक पटना पहुंचने के लिए सीमित सड़क संपर्क पर निर्भर रहना पड़ता था.

It was a delight to meet Nitish Kumar Ji at Patna airport. पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई. @NitishKumar https://t.co/grj1X92Ma0 — Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2026

महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर कम होगा यातायात का दबाव

नीतीश सेतु को एक्स्ट्राडोज्ड केबल स्टे ब्रिज तकनीक से बनाया गया है. इसके चालू होने से महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है. उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यात्रा का समय भी घटेगा. इस पुल से वैशाली जिले के राघोपुर दियारा के लोगों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है. गंगा नदी से घिरे इस इलाके में सड़क संपर्क की सुविधा सीमित है. नए पुल के माध्यम से यहां के लोगों को पटना के अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी.

किसानों और कारोबारियों को भी मिलेगा फायदा

नीतीश सेतु से केवल आवागमन ही आसान नहीं होगा, बल्कि उत्तर बिहार की कृषि और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. किसानों को अपनी उपज बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए तेज और सुविधाजनक रास्ता मिलेगा. खासकर लीची, केला, मक्का और सब्जियों की ढुलाई में आसानी होगी. इसके अलावा बिदुपुर-कच्ची दरगाह कॉरिडोर के आसपास पर्यटन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है. इससे क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं.