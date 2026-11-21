प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर के शनिवार (21 नवंबर 2026) को कौस्तुभ जयंती समारोह में भाग लेने के लिए पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में स्थित संस्थान पहुंचे. मोदी का विमान कलाईकुंडा वायुसेना अड्डे पर उतरा जहां से वह सड़क मार्ग से IIT परिसर पहुंचे.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर के कौस्तुभ जयंती समारोह के तहत ‘विकसित भारत के लिए 75 आवाजें’ पहल के अंतर्गत संस्थान के 75 विद्यार्थियों से संवाद किया. इस संवाद के दौरान विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में देश की यात्रा को लेकर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों मांगी माफी

IIT खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे पहले, मैं देर से पहुंचने के लिए माफी मांगना चाहता हूं. मौसम की वजह से मैं समय पर नहीं पहुंच सका. मैंने सड़क मार्ग से यात्रा की, फिर भी मुझे देर हो गई. IIT खड़गपुर के इस प्लेटिनम जुबली समारोह में, मुझे भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य, सब एक साथ दिखाई दे रहा है. यहां आज एक बेहद प्रतिभाशाली और ऊंची आकांक्षाओं वाली पीढ़ी मौजूद है.

स्मारक सिक्के का अनावरण करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री IIT खड़गपुर के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्के का अनावरण भी करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे. साल 1951 में स्थापित IIT खड़गपुर देश का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है. राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त IIT खड़गपुर ने भारत में तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई है.

प्रधानमंत्री के इस दौरे के समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर. एन. रवि, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे.आईआईटी खड़गपुर भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के प्रमुख संस्थानों में से एक के रूप में उभरा है.