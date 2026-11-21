अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उगते सूर्य के इस प्रदेश की सुरक्षा, शांति और विकास पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि कश्मीर के पुलवामा में लश्कर के अंतिम आतंकवादी को मार गिराया गया है. आज एक भी लोकल आतंकवादी नहीं है जो भी है वो विदेशी आतंकवादी हैं. शाह ने कहा कि 1990 के दशक की घाटी को भी याद दिलाना चाहता हूं, जब आतंकवाद चरम पर था लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा बलों नें पूरे घाटी को जोड़कर रखा.

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि धारा 370 समाप्त होने के बाद अलगाववाद की भावना समाप्त हुई है. धारा 370 समाप्त होने के बाद घाटी में अलगाववाद की सोच का खात्मा हुआ है. उन्होंने कहा कि 1863 किलोमीटर लंबी ये अंरर्राषट्रीय सीमा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद, साइबर अपराध के खिलाफ अरूणाचल पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है.

कांग्रेस पर साधा निशाना

विपक्ष पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेता जब संसद में पूछते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया, तो हमने कहा कि हमने प्रयास कर दिल की दूरी को कम करने का काम किया है. उन्होंने कहा कि हमने 825 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण किया है.

अरुणाचल पुलिस को प्रेसिडेंट कलर

अमित शाह ने शनिवार (21 नवंबर) को अरुणाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया. बता दें कि यह भारत में किसी भी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है. प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास बंदरदेवा में आयोजित एक समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया, जो पुलिस बल की विशिष्ट सेवा, पेशेवर उत्कृष्टता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रति समर्पण को पहचानता है.

इस समारोह के दौरान आध्यात्मिक शांति और सद्भाव के लिए पवित्र मंत्रों का पाठ किया गया. समारोह में कई यूनिट द्वारा एक प्रभावशाली मार्च पास्ट किया गया, जिसने पुलिस बल के अनुशासन और परिचालन तत्परता को प्रदर्शित किया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग और डीजीपी राजेश कुमार ने गृह मंत्री का साथ दिया. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, उप मुख्यमंत्री चाउना मीन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी उपस्थित रहे.

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