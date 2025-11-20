बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA गठबंधन ने बंपर जीत हासिल की है. इसके साथ ही बिहार में NDA गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है. इस खास मौके पर JDU नेता नीतीश कुमार गुरुवार (20 नवंबर 2025) को पटना के गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं. सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं. वह 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे, जो अपने-आप में रिकॉर्ड है. 2005 से लगातार सत्ता की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार ने दो दशकों में कई राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे, गठबंधन बदले, सरकारें बदलीं, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ी.

NDA गठबंधन के विधायक दल की बैठक में उन्हें बुधवार (19 नवंबर 2025) को सर्वसम्मति से नेता चुना गया, जिसके बाद अब वह एक बार फिर बिहार के सीएम बनेंगे. मार्च 2000 से शुरू हुआ नीतीश कुमार का CM की कुर्सी का सफर आज लगभग 19 साल 93 दिन पार कर चुका है. इस दौरान केवल एक बार मई 2014 से फरवरी 2015 तक जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे, बाकी समय बिहार की कमान नीतीश के हाथों में ही रही. हालांकि, गौर करने वाली बात ये है कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वह देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. हालांकि, वह पहले से ही बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. उनके पीछे सिर्फ श्री कृष्ण सिंह, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र हैं.

गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह

नीतीश कुमार का एक और कार्यकाल शुरू होने जा रहा है, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत एक बार फिर मजबूत होगी. गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे. नीतीश कुमार के साथ दो उपमुख्यमंत्री और लगभग 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं. हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 89 सीटें, जेडीयू ने 85 सीटें जीतकर NDA को बड़ी जीत दिलाई. इस विधानसभा चुनाव में RJD को केवल 25, कांग्रेस को 6 और AIMIM को 5 सीटें मिलीं.

देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री—क्या नीतीश बनेंगे नंबर 1?

अगर नीतीश कुमार अपना नया कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वह देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकते हैं. वर्तमान रिकॉर्ड इस प्रकार है:

भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री

पवन कुमार चामलिंग (सिक्किम) – 24 साल 165 दिन

नवीन पटनायक (ओडिशा) – 24 साल 99 दिन

ज्योति बसु (पश्चिम बंगाल) – 23 साल 137 दिन

गेगोंग अपांग (अरुणाचल) – 22 साल 250 दिन

लाल थनहावला (मिजोरम) – 22 साल 60 दिन

वीरभद्र सिंह (हिमाचल) – 21 साल 13 दिन

माणिक सरकार (त्रिपुरा) – 19 साल 363 दिन

नीतीश कुमार (बिहार) – 19 साल 93 दिन

अगर अगले पांच साल बिना रुकावट बीतते हैं तो यह रिकॉर्ड निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नाम हो जाएगा.

