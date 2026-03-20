Nilgiri: व्यू पॉइंट पर सेल्फी लेते वक्त 150 फीट गहरी खाई में गिरा युवक, 13 घंटे बाद रेस्क्यू

Selfie Accident India: तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के गुडालूर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां सेल्फी लेने की कोशिश में एक युवक करीब 150 फीट गहरी खाई में गिर गया. यह घटना नीडल रॉक व्यू पॉइंट के पास हुई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, 13 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

चेन्नई निवासी शिवगुरुनाथन नीलगिरी घूमने आया था और वह गुडालूर के प्रसिद्ध व्यू पॉइंट पर पहुंचा था. बताया जा रहा है कि वह चट्टान के किनारे खड़े होकर सेल्फी ले रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे गहरी खाई में जा गिरा. यह देखकर वहां मौजूद पर्यटक दहशत में आ गए और तुरंत दमकल विभाग, वन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई.

रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन

सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और युवक की तलाश शुरू की, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आईं. इसके बाद गुडालूर फायर सर्विस ने कुन्नूर सैन्य बचाव दल की मदद ली. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नीलगिरी के सांसद ए. राजा ने भी जिला प्रशासन और सैन्य अधिकारियों से संपर्क कर बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए.

रातभर चले अभियान के बाद सुबह एक सैन्य हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया गया. कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बचाव दल ने युवक तक पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती

बचाव दल के अनुसार, शिवगुरुनाथन खाई में गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह मदद के लिए आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था. उसे प्राथमिक उपचार के रूप में पोषक पेय दिया गया और तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया. फिलहाल युवक का इलाज ऊटी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है लेकिन उसे कई चोटें आई हैं.

अधिकारियों ने कहा कि अगर युवक बेहोश हो जाता, तो बचाव कार्य और भी मुश्किल हो सकता था. इस घटना ने एक बार फिर पर्यटन स्थलों पर लापरवाही और सेल्फी के खतरों को उजागर किया है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि वे खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेने से बचें, क्योंकि एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है.