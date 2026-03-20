Tamil Nadu: ससुर ने बहू की चाकू से गला रेतकर हत्या की, लव मैरिज से था नाराज
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में एक ससुर ने अपनी ही बहू की नुंग काटने वाले चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है.
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले के आम्बूर के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक अलग समुदाय की महिला से शादी करने वाले युवक की पत्नी को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि ससुर ने अपनी ही बहू की नुंग काटने वाले चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. इस घटना में बीच-बचाव करने गए बेटे को भी गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
जानकारी के मुताबिक, आम्बूर के पास वेलूर-तिरुपत्तूर सीमा पर स्थित पालूर गांव के रहने वाले अभिमन्यु चेन्नई में काम करते थे. वहीं उन्होंने अपने साथ काम करने वाली एक अलग समुदाय की महिला प्रदीपा से प्रेम किया और उससे शादी कर ली. शादी के बाद कुछ महीने पहले दोनों पालूर लौट आए और नुंग (ताड़ी फल) का व्यवसाय शुरू कर दिया.
कविता ने प्रदीपा से झगड़ा शुरू कर दिया
हालांकि, अभिमन्यु की यह लव मैरिज उनके परिवार को स्वीकार नहीं थी. विशेष रूप से उनके पिता मुनियप्पन और मुनियप्पन की तीसरी पत्नी कविता इस रिश्ते के खिलाफ थे. वे अक्सर प्रदीपा के साथ झगड़ा करते थे और कई बार उसके साथ मारपीट भी करते थे. इस संबंध में उमराबाद पुलिस स्टेशन में पहले से ही एक मामला दर्ज है और यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था.
बताया जा रहा है कि घटना वाली रात अभिमन्यु अपने काम के सिलसिले में बाहर जा रहे थे. जाते समय उन्होंने अपने दादा सामुंडी से अपनी पत्नी प्रदीपा का ध्यान रखने को कहा. इसी बीच रात में एक बार फिर कविता ने प्रदीपा से झगड़ा शुरू कर दिया. जब स्थिति बिगड़ने लगी तो सामुंडी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन विवाद और बढ़ गया.
ससुर ने बहू के गले पर वार किया
गुस्से में आकर सामुंडी ने घर में मौजूद नुंग काटने वाले तेज धार वाले चाकू को उठाया और कविता के गले पर वार कर दिया. हमला इतना घातक था कि कविता की मौके पर ही मौत हो गई. इस दौरान उसे बचाने की कोशिश में मुनियप्पन भी घायल हो गए और उनके सिर में चोट आई. घटना की सूचना मिलते ही उमराबाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.
पुलिस ने घायल मुनियप्पन और आरोपी सामुंडी को इलाज के लिए आम्बूर सरकारी अस्पताल भेजा, जबकि कविता के शव को पोस्टमार्टम के लिए वेलूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच की जा रही है.
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Source: IOCL