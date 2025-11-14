एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
दिल्ली ब्लास्ट के मामले में NIA का बड़ा एक्शन, मेवात इलाके में ताबड़तोड़ छापे
दिल्ली में लालकिला के सामने हुए कार ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मेवात इलाके में रेड मारी है. जांच एजेंसी NIA के सूत्रों की मानें तो शक है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ अमोनियम नाइट्रेट मेवात इलाके से खरीदा गया. जांच में उमर और मुजम्मिल की लोकेशन कई बार मेवात इलाके में मिली. ये ही वजह ही NIA की टीम मेवात में छापेमारी कर रही है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
