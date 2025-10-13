हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ये आजादी मेरे पास पहले से है...', पहलगाम हमले पर विवादित पोस्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट के किस सुझाव पर ऐसा बोलीं सिंगर नेहा सिंह राठौड़

'ये आजादी मेरे पास पहले से है...', पहलगाम हमले पर विवादित पोस्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट के किस सुझाव पर ऐसा बोलीं सिंगर नेहा सिंह राठौड़

नेहा सिंह राठौड़ की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि एक पोस्ट को लेकर याचिकाकर्ता के खिलाफ विद्रोह का मुकदमा कैसे चलाया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 13 Oct 2025 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

पहलगाम आतंकी हमले पर किए गए विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग से भी मना कर दिया है. 

नेहा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए थे. उन पर संवेदनशील समय में अशांति पैदा करने और देशविरोधी बातों का प्रचार करने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था.

नेहा सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, 'मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा ये पोस्ट विद्रोह कैसे हुआ? पोस्ट के लिए मुझ पर विद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है.' जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी.

नेहा सिंह की दलीलों पर जस्टिस जेके महेश्वरी ने नेहा सिंह से कहा कि जाओ और मुकदमे का सामना करो. उन्होंने नेहा सिंह से कहा कि वह ट्रायल के दौरान ये दलीलें दे सकती हैं, उन्हें इसकी आजादी दी जा सकती है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, 'वो आजादी मेरे पास पहले से है... मुझ पर विद्रोह का मुकदमा कैसे चलाया जा सकता है? सिर्फ इसलिए कि मैंने किसी के बारे में कुछ कहा, इसका मतलब ये नहीं कि...'

कोर्ट ने कहा कि इस समय वह इन दलीलों पर कुछ नहीं कहना चाहता कि नेहा सिंह के खिलाफ विद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं, लेकिन उन्हें इसकी आजादी दे सकते हैं कि जब उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएं तो तब वह ये दलीलें दे सकती हैं. 

नेहा सिंह की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता पर युद्ध छेड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वह पोस्ट के जरिए युद्ध छेड़ सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस दौरान नेहा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तो. 

(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)

Published at : 13 Oct 2025 02:45 PM (IST)
और पढ़ें
