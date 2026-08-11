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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापेपर लीक मामलों में ED का बड़ा एक्शन, जल्द शुरू होगी ताबड़तोड़ छापेमारी

पेपर लीक मामलों में ED का बड़ा एक्शन, जल्द शुरू होगी ताबड़तोड़ छापेमारी

Paper Leak: पेपर लीक केस को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है. अब पेपर लीक केस में ईडी देशभर में कार्रवाई शुरू करने वाली है.

Written By : रवि शंकर दुबे |  Updated at : 11 Aug 2026 09:00 AM (IST)
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पेपर लीक केस को लेकर देशभर में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं. जंतर मंतर के बाद इन दिनों रांची में प्रदर्शन हो रहा है. पेपर लीक को लेकर अब केंद्र सरकार सख्त हो गई है. पेपर लीक केस में ईडी ने पैन इंडिया कार्रवाई शुरू कर दी है.

पेपर लीक को लेकर ED ने कई राज्यों में ECIR (Enforcement Case Information Report) दर्ज की है. सामने आई जानकारी के अनुसार, ईडी द्वारा ये ECIR राजस्थान, हरियाणा, गुवाहाटी, बिहार (पटना), कर्नाटक, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और झारखंड में दर्ज की गई है।.

FIR को टेकओवर किया
राजस्थान, हरियाणा, गुवाहाटी, बिहार (पटना), कर्नाटक, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और झारखंड में दर्ज FIR को ED ने टेक ओवर किया है.  NEET UG पेपर लीक केस में भी ED की एंट्री जल्द ही होगी. ईडी ने जिन राज्यों में केस दर्ज किए है उनमें जल्द ही छापेमारी शुरू होगी. 

ईडी है पूरी तरह तैयार
ED का सीधा फोकस प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी गलत धंधे से बटोरा हुआ कैश और मनी ट्रेल को ट्रेस करना है. जिन्होंने करोड़ों अंदर किए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अब जब्त होने वाली हैं. ED अब सबको समन भेजने और प्रॉपर्टी सीज करने की तैयारी में है. इस बार कोई भी सिंडिकेट वाला बच के निकल नहीं पाएगा.

रांची पहुंच चुकी है ईडी की टीम
JPSC की 14वीं पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. मामले की जांच सीआईडी कर रही है.  रांची में रविवार को सरकार के प्रतिनिधिमंडल और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई थी. इस दौरान सरकार की ओर से कहा गया था कि परीक्षा धांधली की जांच CID कर रही है. सरकार ने छात्रों से कहा था कि जांच के दौरान अगर वित्तीय घोटाले से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तो उसकी जांच ED से कराने के लिए सरकार अनुरोध करेगी. हालांकि, सरकार के इस आश्वासन से पहले ही ED ने मामले में ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग

Published at : 11 Aug 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
ED Paper Leak  ED
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