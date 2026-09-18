गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानंदीग्राम: कांग्रेस कैंडिडेट मिलन प्रधान गिरफ्तार, आज ही ममता ने दिया समर्थन

नंदीग्राम: कांग्रेस कैंडिडेट मिलन प्रधान गिरफ्तार, आज ही ममता ने दिया समर्थन

बंगाल की सियासत में उथल-पुथल जारी है. नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार किया गया है. संचिता प्रधान के नाम वापस लेने के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस को समर्थन दिया था.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 18 Sep 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

नंदीग्राम सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान को 2007 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हुए प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार किया गया है. शुक्रवार (18 सितंबर) को ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया था, जब टीएमसी प्रत्याशी संचिता प्रधान ने नाम वापस ले लिया था.

क्या बोलीं कांग्रेस प्रवक्ता?

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
जिस यमन ने दुनिया को दी मोचा कॉफी, अब वहां बदहाली और बारुद की गंध
जिस यमन ने दुनिया को दी मोचा कॉफी, अब वहां बदहाली और बारुद की गंध
इंडिया
TMC के चुनाव चिह्न पर रोक, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने EC पर लगाया देरी का आरोप
TMC के चुनाव चिह्न पर रोक, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने EC पर लगाया देरी का आरोप
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
इंडिया
तेलंगाना: शादनगर के स्कूल में हादसा, सीढ़ी पर गिरने से चौथी क्लास की छात्रा की मौत
तेलंगाना: शादनगर के स्कूल में हादसा, सीढ़ी पर गिरने से चौथी क्लास की छात्रा की मौत

कांग्रेस प्रवक्ता मीता चक्रवर्ती ने कहा, 'आज ममता बनर्जी ने मिलन प्रधान को अपना समर्थन दिया. कुछ ही घंटों के भीतर कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया. अगर आप डराने-धमकाने का तरीका अपनाते हैं, विपक्ष को जगह नहीं देते तो क्या आप इस देश में तानाशाही चाहते हैं या लोकतंत्र? अगर आपको लगता है कि आप ऐसी धमकियों से कांग्रेस या विपक्ष को रोक सकते हैं तो आप पूरी तरह गलतफहमी में हैं.'

ममता ने दिया था कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन

इससे पहले, शुक्रवार (18 सितंबर) को ममता बनर्जी को दोहरा झटका तब लगा था, जब एक तरफ चुनाव आयोग ने टीएमसी का सिंबल और नाम फ्रीज कर दिया तो दूसरी ओर पार्टी की उम्मीदवार संचिता प्रधान ने अपना नाम वापस ले लिया था. इसके बाद बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को समर्थन देने का फैसला किया था.

ममता बनर्जी ने कहा, 'हम नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेंगे ताकि इंडिया गठबंधन मजबूत हो सके. उनके पास एक अच्छा उम्मीदवार है, जिसको चुनाव में हम सपोर्ट करेंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'यह देश के व्यापक हित में है. रेजिनगर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मैं बाद में फैसला करूंगी. असम में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं.'

TMC के चुनाव चिह्न पर रोक, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने EC पर लगाया देरी का आरोप

उन्होंने टीएमसी का सिंबल-नाम फ्रीज करने के फैसले पर चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा. ममता ने कहा, 'हम संवैधानिक पद का अनादर नहीं करते, लेकिन हमें लगता है कि आज हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला दिन है. हमारे देश में जो हो रहा है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, असंवैधानिक, अवैध, अलोकतांत्रिक और एक राजनीतिक दल के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण बदला है.'

6 अक्टूबर को वोटिंग, 9 को नतीजे

सीएम शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद नंदीग्राम सीट खाली हुई थी. यहां 6 अक्टूबर को चुनाव होगा, जबकि 9 अक्टूबर को नतीजे जारी किए जाएंगे.

नंदीग्राम उपचुनाव: प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद ममता का बड़ा ऐलान - 'अब हम...'

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
TMC MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जिस यमन ने दुनिया को दी मोचा कॉफी, अब वहां बदहाली और बारुद की गंध
जिस यमन ने दुनिया को दी मोचा कॉफी, अब वहां बदहाली और बारुद की गंध
इंडिया
TMC के चुनाव चिह्न पर रोक, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने EC पर लगाया देरी का आरोप
TMC के चुनाव चिह्न पर रोक, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने EC पर लगाया देरी का आरोप
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
इंडिया
तेलंगाना: शादनगर के स्कूल में हादसा, सीढ़ी पर गिरने से चौथी क्लास की छात्रा की मौत
तेलंगाना: शादनगर के स्कूल में हादसा, सीढ़ी पर गिरने से चौथी क्लास की छात्रा की मौत
Advertisement

वीडियोज

फुटबॉल खिलाड़ी निशान-सामने वोट का गोल पोस्ट!
नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर! Mamata के उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन
Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक
‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक
दिल्ली NCR
PM मोदी से परिवार संग मिले जयंत चौधरी, मुजफ्फरनगर रैली से पहले बढ़ी हलचल
PM मोदी से परिवार संग मिले जयंत चौधरी, मुजफ्फरनगर रैली से पहले बढ़ी हलचल
ओटीटी
IMDb पर 8+ रेटिंग, नेटफ्लिक्स पर देखें 5 सबसे खूंखार मर्डर मिस्ट्री फिल्में, हर 15 मिनट में पलटती है कहानी
मर्डर मिस्ट्री के शौकीन हैं तो नेटफ्लिक्स पर देखें ये 5 फिल्में, IMDb पर 8+ रेटिंग
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
पाक के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
शिक्षा
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
इंडिया
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget