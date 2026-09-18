TMC के चुनाव चिह्न पर रोक, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने EC पर लगाया देरी का आरोप

कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को पार्टी का नाम और उसके ‘पुष्प एवं तृण’ वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोकने के फैसले की आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने आने वाले उपचुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक इस मामले में जानबूझकर फैसला टाला है. चुनाव आयोग को इस मामले का जल्द समाधान करना चाहिए था.

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हमें यह देखकर हैरानी हुई कि चुनाव आयोग ने इस मामले में जानबूझकर देरी की और रेजीनगर एवं नंदीग्राम उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया समाप्त होने के दिन ही चुनाव चिह्न पर रोक लगा दी. इससे फैसले के पीछे के उद्देश्य को लेकर गंभीर संदेह पैदा होता है.

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं वैचारिक लड़ाई संसदीय लोकतंत्र की जरूरत

सरकार ने महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनाव चिह्न को लेकर हुए विवाद का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न संबंधी विवाद में भी इसी तरह की भूमिका निभाई है.उन्होंने कहा, ‘‘राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं वैचारिक लड़ाई होती रहेगी और संसदीय लोकतंत्र में यही जरूरत भी है. अगर किसी को हराना है तो हम संसदीय लोकतंत्र के जरिये हराएंगे. अगर किसी को राजनीतिक रूप से खत्म करना है तो पश्चिम बंगाल की जनता अपने जनादेश के जरिये ऐसा करेगी.’’

चुनाव आयोग कर रहा भाजपा संगठन की तरह काम

सरकार ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ‘‘भाजपा के आनुषंगिक संगठन की तरह काम कर रहा है’’ और उसने ‘‘एक राजनीतिक दल को खत्म करने’’ की कोशिश शुरू कर दी है.उन्होंने कहा, ‘‘यह संसदीय लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं.’’

तृणमूल से राजनीतिक संघर्ष जारी लेकिन..

सरकार ने स्पष्ट किया कि तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक विरोध जारी रहेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं की हत्या, पार्टी कार्यालयों पर कब्जे और ‘‘घोर कुशासन’’ के लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार रही है.

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर किसी राजनीतिक दल को खत्म करने की इस प्रकार की कवायद शुरू कर दे. आयोग का इस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर कर रहा है.’’सरकार ने कहा, ‘‘ कांग्रेस इस फैसले का कड़ा विरोध करती है.’’

ममता को मिला 'फुटबॉल खिलाड़ी' चुनाव चिह्न

इस बीच, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट को उपचुनाव के लिए ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव चिह्न आवंटित किया.आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के अरूप रॉय गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न दिया. चुनावआयोग ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा क्षेत्रों में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के दौरान पार्टी के नाम और ‘पुष्प एवं तृण’ चुनाव चिह्न का इस्तेमाल न करने पर रोक लगाई है.

इनपुट: पीटीआई भाषा