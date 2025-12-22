कर्नाटक के मैसूरु शहर में गुरुवार (18 दिसंबर 2025) तड़के एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. मैसूरु पैलेस के पास डोड्डा केरे मैदान क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस को शुरुआती जांच में आशंका है कि बच्ची के साथ पहले यौन शोषण किया गया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई.

मृत बच्ची हक्की-पिक्की समुदाय से थी. उसका परिवार कलबुर्गी जिले से मैसूरु दशहरा महोत्सव के दौरान रोज़गार की तलाश में यहां आया था. परिवार के करीब 50 लोग गुब्बारे और खिलौने बेचकर जीवन यापन कर रहे थे. ये लोग मैसूरु पैलेस, चामुंडी हिल, प्रदर्शनी मैदान, बन्नीमंटप और देवराजा मार्केट जैसे इलाकों में अस्थायी टेंट लगाकर रह रहे थे.

रात में अचानक गायब हुई बच्ची, सुबह मिला शव

बुधवार रात करीब 12 बजे सभी परिवार काम खत्म कर अपने टेंट में लौटे थे. तड़के करीब 4 बजे बारिश होने पर परिजन जागे तो बच्ची अपने स्थान पर नहीं मिली. काफी तलाश के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने नजरबाद पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. कुछ ही घंटों बाद सुबह करीब 6:30 बजे तलाशी के दौरान बच्ची का अधनंगा शव एक गड्ढे में मिला, जो उनके अस्थायी ठिकाने के बेहद करीब था.

परिजनों का आरोप पहले दरिंदगी फिर हत्या

बच्ची का शव मिलने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया. घटना की खबर फैलते ही इलाके में तनाव और गुस्से का माहौल बन गया.

पुलिस की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

मैसूरु पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए कोल्लेगल निवासी कार्तिक नाम के युवक को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन उसके पैर में गोली चलानी पड़ी. घायल आरोपी को इलाज के बाद हिरासत में रखा गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार, जांच जारी

बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही यौन शोषण की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है.

