नवी मुंबई में परिवहन विभाग की गंभीर शिकायत के आधार पर एपीएमसी पुलिस ने रोपेन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (रैपिडो) के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई उस विस्तृत सरकारी शिकायत के बाद की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रैपिडो बिना किसी सरकारी अनुमति के निजी दोपहिया वाहनों के जरिए अवैध यात्री ढुलाई कर रहा है.

मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर प्रज्ञा रमेश अभंग (41) ने आधिकारिक रूप से एपीएमसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि शहर में रैपिडो ऐप के माध्यम से संचालित बाइक टैक्सी सेवाएं न केवल परिवहन नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही हैं. प्रज्ञा 2015 से मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान में नवी मुंबई RTO में तैनात हैं.

शिकायत के अनुसार, रैपिडो बिना किसी प्रकार की सरकारी अनुमति, परमिट या पात्रता के निजी बाइक टैक्सी सेवाएं चला रहा था. मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत निजी वाहनों से यात्री ट्रांसपोर्ट प्रतिबंधित है, और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई तय है. इसके बावजूद ऐप के माध्यम से यात्रियों से किराया लेकर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं.

निरीक्षक प्रज्ञा ने यह भी उल्लेख किया कि रैपिडो के ड्राइवरों की कोई चरित्र सत्यापन प्रक्रिया नहीं होती, जिससे महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा का गंभीर खतरा उत्पन्न होता है. इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने 2023 की अधिसूचना से स्पष्ट रूप से बाइक–टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, फिर भी ऐप के माध्यम से ये सेवाएं लगातार जारी थीं. गौरतलब है कि रैपिडो की कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन आरटीए पुणे ने 2022 में खारिज किया था. कंपनी की याचिका हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर ऐप संचालन रोकने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद कंपनी नियमों की अनदेखी करते हुए सेवाएं देती रही.

इसी अवैध संचालन पर रोक लगाने के लिए 2 दिसंबर 2025 को नवी मुंबई RTO की वायुवेग टीम-2 ने विशेष कार्रवाई की. टीम ने रैपिडो ऐप से ट्रैप बुकिंग कर तीन बाइक टैक्सियों एक एक्सेस 125, एक एक्टिवा DLX और एक TVS जुपिटर को वाशी सेक्टर 19 स्थित RTO ग्राउंड से पकड़ा. तीनों बाइक बिना परमिट यात्रियों को ट्रांसपोर्ट करते पकड़ी गईं और तत्काल जब्त की गईं. जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि रैपिडो ऐप बिना किसी सरकारी लाइसेंस के पेट्रोल-इंजन वाली निजी बाइक से अवैध रूप से यात्रियों से किराया वसूलकर आर्थिक लाभ कमा रहा था, जिससे सरकारी राजस्व की भी हानि हो रही थी.

इन्हीं गंभीर निष्कर्षों और विस्तृत सबूतों के आधार पर नवी मुंबई पुलिस ने रोपेन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (रैपिडो) के खिलाफ औपचारिक मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब इस गैरकानूनी संचालन और राजस्व हानि से जुड़े पहलुओं की आगे जांच कर रही है.