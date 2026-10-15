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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर से मुंबई के इस शख्स को आया फोन, मुंबई पुलिस का खुलासा

लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर से मुंबई के इस शख्स को आया फोन, मुंबई पुलिस का खुलासा

इम्तियाज खत्री को धमकी मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच पाकिस्तानी मोबाइल नंबर और लश्कर-ए-तैयबा से कथित संपर्कों की जांच कर रही है. आरोपी के फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 15 Oct 2026 10:55 AM (IST)
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बांद्रा पूर्व के गरीब नगर में पश्चिम रेलवे द्वारा कुछ महीने पहले एक अवैध धार्मिक ढांचे को ढहाए जाने के मामले में व्यवसायी इम्तियाज खत्री को धमकी देने के लिए जिस पाकिस्तानी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था, वह कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर का होने की बात सामने आई है. 

मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (CIU) की गहन जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा के मुजफ्फराबाद स्थित बेस स्थित मोबाइल नंबर के जरिए खत्री को धमकी दी गई थी. इस अहम सुराग के सामने आने के बाद CIU गिरफ्तार आरोपी सुरक्षा गार्ड मोहम्मद शफीक की दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल करने के लिए कोर्ट का रुख करेगी.

लश्कर के हेडक्वार्टर के नंबर से आरोपी के परिवार का संपर्क

जांच में यह भी सामने आया है कि मुजफ्फराबाद स्थित मोबाइल नंबर के जरिए आरोपी मोहम्मद शफीक के परिवार के सदस्य उसके संपर्क में रहते थे. सूत्रों के अनुसार, शफीक के पिता अकबर और उसके दोनों भाई अशरफ तथा आजम लश्कर-ए-तैयबा के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं. बताया जा रहा है कि इसी नंबर के जरिए वे शफीक से लगातार बातचीत करते थे. इस खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच अब कथित सीमा पार आतंकी नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. जांच में मदद के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी संपर्क किया जा रहा है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इम्तियाज खत्री को मिली धमकी के पीछे कौन लोग थे और इस पूरे मामले में आरोपी शफीक की क्या भूमिका थी.

हर 15 दिन में मोबाइल फॉर्मेट करता था आरोपी

CIU की पूछताछ में आरोपी शफीक की मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत को लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, शफीक अपनी संदिग्ध गतिविधियों और बातचीत के डिजिटल सबूत मिटाने के लिए हर 15 दिन में अपने मोबाइल का पूरा डेटा डिलीट कर हैंडसेट फॉर्मेट कर देता था. जांच एजेंसियों को संदेह है कि मोबाइल फॉर्मेट करने का मकसद वॉट्सऐप चैट, इंटरनेट कॉल और पाकिस्तान से मिलने वाले कथित निर्देशों से जुड़े डिजिटल सबूतों को मिटाना था. सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले भी शफीक ने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था.

हालांकि, CIU ने आरोपी के दो मोबाइल फोन और एक पॉकेट डायरी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. पुलिस डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रही है, ताकि आरोपी के संपर्कों और कथित बातचीत से जुड़ी अहम जानकारी हासिल की जा सके.

2014 के हथियार बरामदगी मामले में भी गिरफ्तार हुआ था शफीक

जांच में यह भी सामने आया है कि वर्ष 2014 में कश्मीर में हथियार बरामदगी से जुड़े एक मामले में स्थानीय पुलिस ने आरोपी शफीक और उसके भाई आजम को गिरफ्तार किया था. हालांकि, उस मामले में UAPA के तहत कार्रवाई उसके भाई के खिलाफ की गई थी. अब क्राइम ब्रांच इस पुराने मामले से जुड़े रिकॉर्ड और आरोपी के कथित संपर्कों की भी जांच कर रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पुराने मामले और इम्तियाज खत्री को मिली धमकी के मामले के बीच कोई संबंध है या नहीं.

UAPA की कड़ी धाराएं जोड़ने पर विचार

मामले में पाकिस्तानी मोबाइल नंबर, लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर से कथित संपर्क और आरोपी के परिवार से जुड़े खुलासों के बाद जांच एजेंसियां हर पहलू की पड़ताल कर रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस UAPA के कड़े प्रावधान जोड़ने पर भी विचार कर रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 15 Oct 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Crime Branch Pakistan MUMBAI
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