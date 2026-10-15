मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और SIR को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है. लगातार धरना-प्रदर्शन हो रहा है. मुख्य चुनाव के इस्तीफे की मांग हो रही है, सड़क के साथ साथ लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में भी है. आज इस पूरे विवाद से जुड़े 4 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इनमें विपक्ष के 13 नेताओं की अर्जी, 10 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई, मेट्रोबंदी, SIR के खिलाफ ओवैसी की याचिका और सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के नेताओं के पहुंचने के दौरान हुए हंगामे पर भी सुनवाई होगी.

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा कि कोर्ट के निर्देशों के तहत किसी को अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया गया. पुलिस ने ये भी कहा कि वकीलों, पत्रकारों और दूसरे पेशेवर लोगों को उनके काम करने से नहीं रोका गया. पुलिस के मुताबिक कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे.

पुलिस ने बताया कि धारा 163 BNSS से जुड़े नोटिस तय क्षेत्र में लगाए गए थे. पुलिस के मुताबिक, कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है. जरूरत पड़ने पर हालात के अनुसार उचित कदम उठाए जाएंगे.

किन 4 मामलों पर आज सुनवाई?

12 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था और 13 नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए अर्जी दी थी, आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा.

10 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई, मेट्रो बंद किए जाने, इसके अलावा महिला पत्रकारों से बुरे बर्ताव के आरोप समेत कई मुद्दों पर भी सुनवाई होनी है, याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया है.

SIR के खिलाफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एक याचिका है जिसमें उन्होंने SIR रद्द करने की मांग की है उस पर भी आज सुनवाई होगी.

एक और याचिका जिस पर आज सुनवाई होनी है वो विपक्ष के नेताओं के सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर है, आरोप लगाया गया है कि नेता जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के परिसर का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ इसलिए विपक्ष के नेताओं पर अवमानना का केस चलना चाहिए.